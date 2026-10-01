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Gol Caracol  / La Ecuador de Marcelo Gallardo no despega; empató 0-0 y perdió 5-4 en penaltis con Japón

La Ecuador de Marcelo Gallardo no despega; empató 0-0 y perdió 5-4 en penaltis con Japón

En la gira asiática, en fecha FIFA, Ecuador mostró una leve mejoría, pero no le alcanzó para superar a Japón. ¡Marcelo Gallardo tiene mucho trabajo por delante!

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Ecuador vs Japón, amistoso internacional
Ecuador vs Japón, amistoso internacional
@LaTri en X

La selección de fútbol de Ecuador perdió este jueves ante Japón en una ajustada tanda de penaltis por 4-5, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario en el Nissan Stadium de Yokohama, resultado que llevará a La Tri a disputar el partido por el tercer puesto del torneo frente a Panamá.

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El argentino Marcelo Gallardo sigue sin lograr la primera victoria al frente de la selección tricolor y eso que Ecuador saltó al terreno con sed de revancha contra Japón, al que no ha podido vencer desde 1996, y con ganas de resarcirse por la reciente derrota por 3-0 ante Corea del Sur. Pero si arrancó con posesión y ritmo el duelo amistoso, Japón logró al poco cambiar las tornas y amenazar con mover el marcador.

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Una nueva jugada de los Samuráis Azules tan solo diez minutos volvió a amenazar con gol, la oportunidad más clara del encuentro hasta el momento, de no haber sido por la providencial parada del guardameta de La Tri, Hernán Galíndez, quien voló para meter una mano milagrosa y mantener su arco en cero.

El cuadro suramericano encontró su respuesta en el minuto 36 con destellos de Keny Arroyo y Nilson Angulo por la banda izquierda, cuyo centro peligroso al área chica no encontró quién rematara.

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La igualada continuó en la segunda mitad del partido, a pesar de los cambios para revolucionar el ataque por parte de ambos técnicos, enviando la semifinal directamente a la tanda de penaltis en Yokohama.

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El ecuatoriano Jordy Caicedo abrió la serie adelantando a La Tri, pero el punto de inflexión llegó con la intervención del guardameta nipón Zion Suzuki, quien detuvo el cobro de Byron Castillo. El nipón Daizen Maeda no perdonó el tiro decisivo para sellar el pleno de aciertos de los Samuráis Azules.

La selección anfitriona obtuvo así el pase a la final del próximo lunes, donde Nueva Zelanda ya espera rival tras haber eliminado a Panamá en la tanda de penaltis este jueves.

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