Jhon Durán se 'estrenó' con gol en el Benfica; vea su tanto frente a Belenenses

Este viernes, Benfica venció por 5-1 a Belenenses y el colombiano Jhon Durán fue protagonista, anotando un gran gol para las 'águilas' que significó su primera anotación desde la llegada a las toldas del cuadro portugués.

Tras una gran jugada individual, Durán solo tuvo que empujar el balón frente al arco, luego de que le quedara en los pies, solo y frente al arco.

Vea el gol de Jhon Durán, en Benfica vs. Belenenses: