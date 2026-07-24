Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jhon Durán se 'estrenó' con gol en el Benfica; vea su tanto frente a Belenenses

Jhon Durán se 'estrenó' con gol en el Benfica; vea su tanto frente a Belenenses

El colombiano ya se inauguró con el combinado portugués, en duelo preparatorio contra Belenenses. Frente al arco, Durán no perdonó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jul, 2026
Comparta en:
Jhon Durán festejando anotación con Benfica.
Jhon Durán festejando anotación con Benfica.
Foto: X de Benfica.

Este viernes, Benfica venció por 5-1 a Belenenses y el colombiano Jhon Durán fue protagonista, anotando un gran gol para las 'águilas' que significó su primera anotación desde la llegada a las toldas del cuadro portugués.

Tras una gran jugada individual, Durán solo tuvo que empujar el balón frente al arco, luego de que le quedara en los pies, solo y frente al arco.

Vea el gol de Jhon Durán, en Benfica vs. Belenenses:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Benfica

Jhon Jáder Durán

Publicidad

Publicidad

Publicidad