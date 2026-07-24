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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán no solo los hace, sino que también los pone; vea su asistencia con Benfica

Jhon Durán no solo los hace, sino que también los pone; vea su asistencia con Benfica

El colombiano se lució en su debut y, segundos después de haber anotado su primer gol con las 'águilas', puso una asistencia que sentenció el 5-1 contra Belenenses.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Jhon Durán con BJhon Durán con Benficaenfica
Jhon Durán con Benfica
afp

Con sello cafetero, Benfica aplastó 5-1 al Belenenses este viernes en una jornada soñada para Jhon Durán. El delantero colombiano fue la gran figura, no solo por anotar, sino que también porque se vistió de asistidor.

Y es que, el 'cafetero', quien recibió sin marca la pelota muy cerca del área rival, aprovechó que el golero contrario salió para cederle una pelota a Gianluca Prestianni, quien tuvo todo el tiempo para definir el 5-1 final.

Vea la asistencia de Jhon Durán, en Benfica vs. Belenenses:

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