Jhon Durán no solo los hace, sino que también los pone; vea su asistencia con Benfica

Con sello cafetero, Benfica aplastó 5-1 al Belenenses este viernes en una jornada soñada para Jhon Durán. El delantero colombiano fue la gran figura, no solo por anotar, sino que también porque se vistió de asistidor.

Y es que, el 'cafetero', quien recibió sin marca la pelota muy cerca del área rival, aprovechó que el golero contrario salió para cederle una pelota a Gianluca Prestianni, quien tuvo todo el tiempo para definir el 5-1 final.

Vea la asistencia de Jhon Durán, en Benfica vs. Belenenses: