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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez se llevó una sorpresa por parte del Sporting Lisboa; anuncio oficial

Luis Javier Suárez se llevó una sorpresa por parte del Sporting Lisboa; anuncio oficial

Atrás quedó el Mundial 2026 y las temporadas en Europa están pronto a empezar, por lo que los anuncios no se han hecho esperar y así lo vivió Luis Javier Suárez.

Por: EFE
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa.
Getty Imágenes

El centrocampista japonés, Hidemasa Morita, hasta ahora parte del Sporting de Portugal, donde solía ser de los titulares, siendo compañero de Luis Javier Suárez, se incorpora a las filas del Hull City, recién ascendido a la Premier League, con un contrato que se extenderá por las próximas dos temporadas, según informó el equipo inglés en un comunicado.

Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa.
Colombianos en el exterior

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"Hola, seguidores del Hull City. Estoy muy emocionado de estar aquí y no puedo esperar para jugar delante de todos. Tengo muchas ganas", afirmó el jugador en un vídeo publicado en las redes sociales del club.

Morita, de 31 años, jugó 112 partidos y sumó 11 goles y 16 asistencias en las cuatro temporadas que estuvo en el Sporting de Portugal, desde el mercado de verano de 2022. También cuenta con experiencia en el equipo de su país Kawasaki Frontale, así como el Santa Clara portugués.

Luis Javier Suárez celebra su gol con Sporting Lisboa vs. Torreense, por la final de la Copa Portugal
Luis Javier Suárez celebra su gol con Sporting Lisboa vs. Torreense, por la final de la Copa Portugal
Getty Images

En su palmarés, cuenta, entre otros títulos, con dos ligas japonesas con el Kawasaki Frontale, dos ligas y una copa portuguesas con el Sporting de Portugal y una presencia en el mejor once del año de la liga japonesa en 2020.

Con la selección japonesa, ha aparecido en 40 partidos y ha anotado seis goles. Además, fue uno de los elegidos por su país para el Mundial de Qatar 2022.

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