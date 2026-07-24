"Millonarios trabaja para ser campeón; ser segundo no es suficiente": Enrique Camacho

En rueda de prensa, Millonarios FC, a través de su presidente Enrique Camacho, y su actual director técnico, Fabián Bustos; dieron a conocer el plan del conjunto capitalino para el segundo semestre de 2026, en el que encararán Liga y Copa BetPlay.

Uno de los principales temas que se abordaron fue la conformación de la nueva plantilla del 'embajador', que tuvo una importante inyección económica, así como lo mencionó el presidente de la institución 'albiazul' quien también dejo claro que el objetivo principal es salir campeón en ambos frentes.

"Nosotros trabajamos para ser campeones y solo para eso. En el fútbol, ser segundo no es suficiente cuando (...) Nuestro objetivo es pelear hasta el final por el campeonato", manifestó inicialmente Camacho.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. Foto: X de @MillosFCoficial

De igual manera, el entrenador argentino Fabián Bustos también habló y expresó su visión frente al proyecto desde el ámbito futbolístico y en materia de objetivos enfatizando en que, independiente del modelo táctico o los nombres que conformen su onceno inicial, el objetivo siempre será el mismo, que es ganar en cualquier cancha con una idea clara de fútbol.



¿Cómo ha sido el trabajo en la conformación del equipo para esta temporada?

"Primero que todo, muy buenos días. Es un gusto tenerlos por acá. Se ha trabajado muy bien, de manera muy ordenada y con un gran esfuerzo de todo el equipo. Hemos sido muy diligentes y contamos con plataformas que nos ayudan en el proceso de análisis. El trabajo ha sido importante y creemos que todos los jugadores que llegaron tienen las características que necesitamos. Ahora el reto es hacer feliz a la gente consiguiendo títulos".

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¿Cuál es la situación del plantel de cara al próximo partido?

"En cuanto a los jugadores suspendidos, únicamente estarán ausentes Kevin Palacios, Estupiñán, quien fue sancionado en el partido ante Deportivo Pasto, y Andrés Llinás. El resto del plantel está disponible".

¿Qué Millonarios espera ver la afición esta temporada?

"Queremos un equipo que siempre salga a ganar, que compita por el campeonato y que encuentre distintas maneras de conseguir los resultados. A lo largo de mi carrera, los títulos que he conseguido han llegado de formas diferentes, porque cada torneo exige soluciones distintas. Lo importante es tener un equipo competitivo y capaz de adaptarse".

Millonarios entrenando AFP

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¿Qué Millonarios espera construir en este segundo semestre y qué mensaje le envía a la hinchada?

"Vamos a ser un equipo que salga a ganar en todas las canchas y que consiga muchas más victorias. Queremos un equipo competitivo, que mejore lo que hizo en el primer semestre y que esté a la altura de la historia de Millonarios. La idea es ofrecer un buen espectáculo y, sobre todo, darle a la hinchada lo que siempre exige este club: ganar y pelear por el campeonato. No existen garantías en el fútbol, pero sí tenemos un grupo de jugadores con muy buenos antecedentes, calidad y capacidad, que nos pueden ayudar a cumplir los objetivos que nos hemos trazado".

¿Qué puede aportarle Andrey Estupiñán a este Millonarios y cómo piensa utilizarlo en el equipo?

"El esfuerzo que hizo el club fue traer al goleador del campeonato, un jugador que viene de realizar un muy buen semestre. Andrey Estupiñán no es el típico delantero de área; es un futbolista muy polifuncional. Puede moverse por los costados sin ser un extremo de velocidad, asociarse, atacar diferentes espacios y también finalizar las jugadas. Tiene gol, es muy inteligente para interpretar el juego y trabaja mucho para el equipo".

"El semestre pasado ya demostró que puede desempeñarse en diferentes funciones ofensivas. Es un jugador con mucha versatilidad, capaz de aparecer en distintas zonas del campo y de generar opciones de gol. Además, llega muy motivado. He hablado con él, su familia ya está instalada y está muy feliz de estar en Millonarios. Esa motivación será muy importante para lo que queremos construir durante este semestre".