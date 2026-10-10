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Gol Caracol  / La inesperada razón por la que figura del Villarreal se perdió el partido contra Real Madrid

La inesperada razón por la que figura del Villarreal se perdió el partido contra Real Madrid

El Villarreal confirmó mediante un parte médico que una de sus figuras no podría estar para la visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, este sábado. ¡Acá lo que pasó!

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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La formación titular del Villarreal frente al Real Madrid en el Santaigo Bernabéu por la Liga de España.
La formación titular del Villarreal frente al Real Madrid en el Santaigo Bernabéu por la Liga de España.
Foto oficial del Villarreal

El extremo del Villarreal, Nicolas Pepe, no ha estado disponible para jugar en la noche de este sábado 10 de octubre, el partido de LaLiga frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, al haber sido sometido a una cirugía ocular.

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Acá lo que dijeron desde el 'submarino amarillo' sobre Nicolas Pepe

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El club castellonense ha informado que el futbolista africano "ha sido sometido a una cirugía ocular programada" y que, por tanto no podrá jugar el encuentro liguero.

Nicolas Pepe, figura del Villarreal.
Nicolas Pepe, figura del Villarreal.
Foto oficial del Villarreal

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Así las cosas, la baja de Nicolas Pepe se une a la del extremo internacional canadiense Tajon Buchanan, que regresó lesionado tras haber sido convocado con su selección durante el parón liguero.

¿Quién es Nicolas Pepe?

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Es un futbolista profesional franco-marfileño que se desempeña principalmente como extremo derecho, aunque también puede actuar como delantero centro o mediapunta. Se caracteriza por su velocidad, desborde en el uno contra uno y su habilidad para enganchar hacia adentro con su pierna zurda.

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Hay que indicar que Nicolas Pepe se incorporó al Villarreal como agente libre en agosto de 2024, y que en el conjunto castellonense ha recuperado regularidad ofensiva. Se ha destacado en el elenco que dirige Íñigo Pérez.

Antes de enfrentar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el Villarreal sumaba ocho puntos en siete jornadas disputadas.

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