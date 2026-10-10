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Gol Caracol  / La insólita roja a Rodrigo Bentancur, que casi le cuesta el partido al Tottenham contra el United

La insólita roja a Rodrigo Bentancur, que casi le cuesta el partido al Tottenham contra el United

Pese a la expulsión de Rodrigo Bentancur, el Tottenham no bajó los brazos y logró un empate agónico 1-1 en Old Trafford frente al Manchester United, este sábado.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Rodrigo Bentancur en la acción que vio la roja contra Manchester United.
Rodrigo Bentancur en la acción que vio la roja contra Manchester United.
Foto: AFP

Tottenham, con un jugador menos por la expulsión del uruguayo Rodrigo Bentancur, salvó un punto en el tiempo añadido en Old Trafford contra el Manchester United(1-1), lo que permite a los Spurs abandonar el último puesto de la tabla

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El equipo de Roberto De Zerbi, actualmente en la primera plaza de descenso (18º, 3 puntos) de la Premier League, sigue sin ganar esta temporada en liga (seis fechas disputadas), pese a un mercado de fichajes veraniego muy costoso.

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Sin embargo, tuvo el mérito de empatar gracias a su capitán del día, Dominic Solanke (90+2'), a pesar de estar en inferioridad numérica desde el minuto 79 y de la expulsión del centrocampista uruguayo por una trifulca con Luke Shaw.

Rodrigo Bentancur y la jugada que le causó la roja en Manchester United vs. Tottenham.
Rodrigo Bentancur y la jugada que le causó la roja en Manchester United vs. Tottenham.
Foto: Getty Imágenes

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Completamente dominado en la primera parte, el Manchester United reaccionó en la segunda y abrió el marcador por medio de Bryan Mbeumo (73').

Los 'red devils' de Michael Carrick terminaron el partido entre abucheos en Old Trafford y en la duodécima posición del campeonato, con seis puntos.

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Y los locales podrían haber vivido un sábado aún más dramático si el Tottenham hubiera convertido sus numerosas ocasiones: un disparo de Solanke desviado por Senne Lammens (3'), otro de Savinho rechazado por Luke Shaw (50'), y los intentos desviados de Mohammed Kudus (21') y Solanke (51').

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Los 'spurs', persistentes, finalmente consiguieron hacer temblar las redes con un centro de Sandro Tonali rematado de cabeza por Solanke, en un duelo con Lisandro Martínez.

Acción de juego entre Manchester United y Tottenham por la Premier League.
Acción de juego entre Manchester United y Tottenham por la Premier League.
Foto: Getty Imágenes

Vea acá la expulsión de Rodrigo Bentancur, en Manchester United vs. Tottenham:

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