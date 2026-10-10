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Gol Caracol  / ¿Vuelve Cristiano Ronaldo? La federación portuguesa revela las intenciones del 'crack'

¿Vuelve Cristiano Ronaldo? La federación portuguesa revela las intenciones del 'crack'

Fue Pedro Proença el que habló claro sobre la situación de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. ¡Acá lo que dijo!

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico y figura de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico y figura de la Selección de Portugal.
Foto: Getty Imágenes

Cristiano Ronaldo tiene una "gran voluntad" de volver a la Selección de Portugalque recientemente abandonó por desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus, que también mostró su predisposición al retorno del astro luso, según declaró este sábado el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença.

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En declaraciones a la prensa al margen de un acto celebrado en Oporto, Proença afirmó que "es el momento de hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la serenidad", y destacó que el deseo de que Cristiano vuelva "es colectivo".

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"Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre", señaló.

Cristiano Ronaldo en la previa de un partido con Portugal
Cristiano Ronaldo en la previa de un partido con Portugal
AFP

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Sobre todo, existen "muchas ganas por parte de nuestro capitán de volver a la selección, un lugar en el que, como él mismo dice, y con razón, se siente feliz", añadió el exárbitro internacional.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó de forma abrupta la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).

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Según una nota del exmadridista, el motivo del desencuentro fue la decisión de Jorge Jesus de hacerle calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.

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Para el presidente de la Federación portuguesa, Cristiano y Jorge Jesus "tienen mucho más en común de lo que les separa", como "el gran deseo de que Portugal gane la Liga de las Naciones".

"Queremos revalidar este título y existe una voluntad colectiva en torno a este objetivo (...). Una vez superadas las divergencias, que me he cuidado de calificar como un malentendido, tenemos que aprender de lo ocurrido", declaró.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, abandonó la concentración en la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, abandonó la concentración en la Liga de Naciones
AFP

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Pedro Proença abordó el caso que involucra a Cristiano Ronaldo el mismo día en que el Comité de Disciplina de la Federación anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el jugador, quien, además, se encuentra suspendido de forma preventiva.

Proença no quiso comentar este proceso, subrayando que el Comité de Disciplina es una entidad autónoma, y se limitó a señalar que el expediente es "un proceso disciplinario normal" que se evaluará "de forma independiente".

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