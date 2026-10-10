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Gol Caracol  / "Llegar a Barcelona es un sueño para mí; jugar con estos jugadores es muy fácil"

"Llegar a Barcelona es un sueño para mí; jugar con estos jugadores es muy fácil"

En medio del buen presente por el que atraviesa Barcelona, con puntaje perfecto en La Liga y Champions League, uno de sus refuerzos no ocultó su alegría por lo que vive.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Gabriel Jesús, delantero del Barcelona, celebra su gol contra Getafe en La Liga de España
Gabriel Jesús, delantero del Barcelona, celebra su gol contra Getafe en La Liga de España
AFP

El delantero del Barcelona, Gabriel Jesus, goleador en la victoria azulgrana de este sábado frente al Getafe (3-0) en LaLiga EA Sports, ha afirmado que es "muy fácil" jugar en el conjunto catalán debido al talento de sus compañeros.

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"Estar en Barcelona es un sueño para mí. Jugar con estos jugadores es muy fácil, porque todos juegan muy bien y siempre tienen el balón en los pies, algo que facilita mucho que los delantero tengamos ocasiones. Y yo estoy listo para marcar goles", ha valorado el atacante brasileño en declaraciones a 'DAZN'.

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Preguntado por la fórmula del técnico Hansi Flick, Gabriel Jesus ha respondido que "da mucha confianza a todos los jugadores" y ha atribuido el pleno de victoria en LaLiga al juego colectivo: "Estamos jugando muy bien y vamos a tener ocasiones, solo tenemos que marcar cuando estemos en el área".

Gabriel Jesús y Lamine Yamal celebran un gol con Barcelona en La Liga de España
Gabriel Jesús y Lamine Yamal celebran un gol con Barcelona en La Liga de España
AFP

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El atacante, titular por la ausencia del lesionado Raphinha, ha afirmado que espera que su compatriota "se recupere rápido" porque el equipo "siente su ausencia".

"He jugado en otros equipos que marcaban muchos goles y ahora estoy en otro que también marca mucho. Espero que sigamos así para ganar partidos hasta final de temporada y lograr títulos, que es lo más importante", ha añadido.

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