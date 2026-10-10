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Gol Caracol  / El Barcelona de Flick impuso histórico récord; ni en la época de Guardiola se vio algo así

El Barcelona de Flick impuso histórico récord; ni en la época de Guardiola se vio algo así

La victoria por 3-0 sobre Getafe quedará en los libros dorados del Fútbol Club Barcelona, ya que le permitió firmar un registro que confirma su buena temporada.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Gabriel Jesús y Lamine Yamal celebran un gol con Barcelona en La Liga de España
Gabriel Jesús y Lamine Yamal celebran un gol con Barcelona en La Liga de España
AFP

Barcelona sumó ante el Getafe (3-0) su octava victoria en otras tantas jornadas de La Liga e igualó el mejor arranque liguero de la historia del club, establecido por el equipo que dirigía el argentino Gerardo 'Tata' Martino en la temporada 2013-14.

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Con este triunfo, el conjunto azulgrana se afianza como líder con 24 puntos y un balance de 34 goles a favor y siete en contra.

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Si el Barça de Flick vence dentro de una semana al Betis en el Benito Villamarín, firmará el mejor inicio liguero de su historia e igualará, además, el récord de nueve victorias consecutivas desde el comienzo del campeonato que firmó el Real Madrid en la temporada 1968-69.

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El Barça de Martino, que contaba en sus filas con jugadores como Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, entre otros, también sumó 24 puntos en las ocho primeras jornadas, aunque con 28 goles a favor y seis en contra.

Barcelona venció a Getafe, por la fecha 8 de La Liga de España
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AFP

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En la novena jornada, empató sin goles ante Osasuna y puso fin a su racha de victorias. La primera derrota no llegó hasta la decimoquinta jornada, frente al Athletic Club.

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Pese a su excelente arranque, el equipo de Martino no conquistó aquella Liga, que se llevó el Atlético de Madrid de Diego Simeone tras empatar (1-1) en el Camp Nou en la última jornada.

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