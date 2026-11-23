Boca Juniors tuvo como una de sus grandes figuras al atacante Sebastián Villa, quien fue pieza clave para el título de la Copa Sudamericana 2026 conseguida el pasado sábado, en Barranquilla. Y tras una nueva presentación de alto nivel del antioqueño, volvió a aparecer el debate de si debería ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.

Por eso, el que dio su opinión sobre el presente del paisa fue Mauricio 'Chicho' Serna, quien se mostró alegre por las actuaciones de los dos 'cafeteros' que están en el plantel profesional de los 'xeneizes', Villa y Álvaro Montero.

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"Afortunadamente para nosotros, como colombianos, han llegado dos jugadores que han mostrado un gran nivel, que han demostrado profesionalismo y que se han entregado al máximo. En ese orden, Boca se ha beneficiado. Lo de Álvaro era sumamente difícil, mucho más que lo de Villa, porque Sebastián ya había defendido la camiseta de Boca, conocía el mundo Boca y ya había sido figura. Seguramente, volver a acomodarse iba a ser el camino más sencillo. Lo de Álvaro era más difícil porque llegaba a una posición en la que otro colombiano, como Óscar Córdoba, hizo una gran historia. No era tan simple, pero en el momento en que me lo crucé y me expresó ese deseo de defender la camiseta, no dudé en llamar al presidente para que tratara de llevarlo a Boca, porque sabía que iba a ser una gran figura. Por suerte, lo ha demostrado con un gran nivel. Es un arquero que genera mucha tranquilidad y seguridad. Eso beneficia al fútbol colombiano y a la Selección. Con estos dos futbolistas mostrando este gran nivel, es mucho más fácil que digan presente en la Selección", detalló Serna en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, colombianos de Boca Juniors. Boca Juniors.

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Y luego, el popular 'Chicho' no dudó en referirse también de forma extensa sobre Villa, y hasta mencionó que sería importante en la 'tricolor' dirigida por Néstor Lorenzo, a pesar de que juegue en el mismo lugar que la actual máxima estrella de nuestro país, Luis Díaz.



"Para mí, inclusive, Sebastián debió haber sido convocado al Mundial 2026. El nivel que tenía en Rivadavia era muy bueno. Tal vez lo que digo responde a mi gusto por el fútbol, pero el jugador que podía reemplazar en algún momento a Luis Díaz, y que considero el más indicado, es Sebastián Villa, porque juega a la perfección por el sector en el que juega 'Lucho'. Hubiera sido valioso para que Lucho descansara mucho más y tuviera un mejor rendimiento. Ya no podemos recuperar el pasado, pero el presente es muy bueno y hay dos jugadores que han ratificado su nivel en un equipo grande como Boca", aseveró.

Acá más declaraciones de Mauricio 'Chicho' Serna:

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*Buen presente en club para ser visto por selección

"El día que Sebastián me dijo que su ilusión era volver a jugar en Boca, yo le dije que tenía que estar convencido. Volver a Boca y romperla es el camino para estar en la Selección Colombia. Ya queda del otro lado, porque Sebastián cumplió".

*El pasado que atormenta a Villa

"¿Quién tiene la razón? El que tiene que elegir a los futbolistas es el entrenador. No conozco bien las leyes y por ahí piso arena movediza, pero si se trata de reinsertarlo en la sociedad, ¿por qué dejarlo fuera de la Selección? Suena contradictorio, pero no soy quien para opinar al respecto. Lo que sí estoy convencido es de que Sebastián sufrió mucho por lo que hizo, o por lo que no hizo, porque no soy quien para juzgarlo. Con Sebastián he reído, he gozado, pero también he llorado a la par por situaciones que casi todas fueron de público conocimiento. Sebastián pagó; le tocó hasta irse de Boca por esa situación. Pero en la sociedad todos merecemos una segunda oportunidad. Esperemos que le llegue y que siga haciendo méritos. Tenemos que ser conscientes de que hoy es un jugador que debe ir a la Selección".

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*La felicidad de Serna por título de Boca Juniors

"Y lo que falta celebrar. ¿Cómo será que estoy afónico? Yo creo que primero estuvo la elección del presidente y del entrenador. Después, la bajada de línea del técnico fue muy clara y los jugadores la entendieron. Fue un técnico demasiado simple, pero que puso a funcionar muy bien a Boca. Además, los refuerzos han cumplido".

*El éxito del Vasco Arruabarrena en Boca

"Yo creo que... Nunca he estado en una charla de Scaloni, pero sí lo he escuchado en las ruedas de prensa y dice mucho, a veces diciendo poco. No se enreda, no usa palabras raras ni términos que se están poniendo muy de moda en el fútbol. El mensaje siempre es claro y seguro. Después, obviamente, cuenta con jugadores que lo entienden bien, que se entregan por completo y que muestran un gran nivel. Este Boca ha sido un gran protagonista porque ha tenido la manija de todos los partidos, ha tenido el control y ha sido protagonista. En la final lo ratificó, porque no pasó problemas".