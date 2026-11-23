La controversia por el arbitraje en la Liga BetPlay volvió a ser centro de debate, teniendo como estelar de la discusión a Jhon Ospina. El juez central de origen caleño, pero criado en tierras 'cafeteras' está en el 'ojo del huracán' por su más reciente actuación en Once Caldas vs. Nacional en partido válido por la primera jornada de los cuadrangulares finales disputado en el estadio Palogrande de Manizales.

Partiendo de lo anterior, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dialogaron este lunes con Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas, y quien antes había enviado una carta a la Comisión Arbitral manifestando que le hicieran una veeduría al colegiado por sus actuaciones, puntualmente sobre el desempeño que tuvo en la penúltima jornada del 'todos contra todos', en la que 'dorados' enfrentaron al 'blanco-blanco', y casualmente, Ospina fue el encargado de impartir justicia.

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Salazar detalló en el mencionado programa las acciones formales que su institución ha emprendido ante la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor, tras publicar un comunicado oficial en el que pidió investigar las actuaciones arbitrales que, según el club, perjudicaron directamente su clasificación a la actual instancia final.

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"La solicitud que enviamos es un comunicado que es posterior a una carta que mandamos a la Federación donde solicitábamos sobre el señor Ospina una veeduría especial en este juego, como la hemos pedido durante varios años a la Comisión Arbitral, y ella, en su momento la envió. No fue una denuncia, porque se tendría que tener una pruebas completamente verificadas, pero sí enviamos un comunicado antes de que habían serios indicios de que el señor Ospina, en este juego contra Once Caldas, que además debería estar vetado entre cercanías entre ciudades, de la que ha hablado siempre la Comisión Arbitral, no cumplía esos requisitos. Y a la post vimos con Once Caldas, que ha sido un buen equipo, lo respetamos y a sus hinchas, el árbitro Ospina se inventa una falta durante la acción, que deriva un penal, y ahí se da la anotación con la que nos ganan el partido", expresó.



La terna arbitral para Once Caldas vs. Nacional por cuadrangulares de Liga II-2026. Foto: Colprensa

El directivo apuntó directamente a la estructura actual de la Comisión Arbitral, pidiendo mayor profesionalización y transparencia en la entrega de las escarapelas FIFA para los árbitros colombianos, y volvió a hablar de Jhon Ospina.

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"Necesitamos cambios en la comisión general. Necesitamos una solución oportuna, necesitamos un miembro que se le dignifique el oficio. Lo que viene pasando con personajes como Ospina es una clara muestra de que algo no está bien. La denuncia previa de Águilas Doradas, y lo que acaba de pasar con el juego de Nacional contra Once Caldas, es una muestra de que algo no está bien, y por eso nosotros hemos convocado a esa asamblea, para que se toque el tema arbitral donde busquemos mejorarlo, que haya unidad de criterios y para que haya escarapelas FIFA que se entreguen por mérito", sostuvo.

A raíz de estos episodios —sumados a las jugadas polémicas registradas posteriormente en el duelo entre Nacional y Once Caldas con el mismo árbitro—, Salazar confirmó que solicitó incluir una reforma arbitral en el orden del día de la próxima Asamblea Extraordinaria de la Dimayor, prevista para los primeros días de diciembre, donde además propondrá que sea la FCF y no los clubes quienes asuman el costo del arbitraje.

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"Yo no puedo señalar porque sería prejuicioso con mis compañeros de Once Caldas. Lo que puedo señalar es que en la práctica, en lo real, sucedió contra nosotros y Nacional, el tema de los audios del VAR y debería ser a todos los clubes que lo soliciten, no aleatoriamente", concluyó.