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Gol Caracol  / La Selección Colombia Sub-17, atracción en la ‘Copa Imposible 2026’ en Medellín

La Selección Colombia Sub-17, atracción en la ‘Copa Imposible 2026’ en Medellín

Hay que recordar que la Selección Colombia Sub-17 viene de alzarse con el título en el Sudamericano de la categoría y ahora será atractivo en el torneo internacional en la capital antioqueña.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
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Selección Colombia Sudamericano Sub-17
Selección Colombia Sudamericano Sub-17 - Foto:
Conmebol

Tras consagrarse campeones en el reciente certamen de la CONMEBOL, la Selección Colombia Masculina Sub-17, bajo la dirección técnica de Fredy Hurtado, continúa su proceso de preparación con miras a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026.

De esta manera, el combinado nacional integrará el grupo de equipos que disputará la Copa Imposible Sub17 2026, evento organizado por Novo Fútbol en alianza con el club Fortaleza CEIF. El torneo se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, iniciando el domingo 24 de mayo y extendiéndose hasta el sábado 30 del mismo mes.

  1. Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá.
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  2. Juan Fernando Quintero en River Plate vs. San Lorenzo.
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La competición reunirá a dieciséis importantes referentes del fútbol formativo nacional e internacional, entre los cuales destacan:

Colombia: Independiente Medellín, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Fortaleza CEIF, Internacional de Palmira, Deportivo Cali y la Selección de la Liga de Antioquia.
Argentina: Boca Juniors, River Plate y Argentinos Juniors.
Brasil: Flamengo y Fluminense.
México: Chivas de Guadalajara.
Chile: Universidad de Chile.
Bolivia: Bolívar.

Formato del torneo:
La estructura del campeonato consta de 16 equipos distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos primeros de cada zona clasificarán a la fase final por la Copa de Oro, mientras que los demás equipos competirán en los cuadros de Copa de Plata y Copa de Bronce.

Selección Colombia Sub-17 Sudamericano 2026
Selección Colombia Sub-17 celebra título del Sudamericano Sub-17 2026 - Foto:
Conmebol

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Los partidos se disputarán en tres escenarios emblemáticos de la ciudad con entrada gratuita a todos las canchas:

  • Estadio Atanasio Girardot: principal escenario del torneo, máximo referente del fútbol en Antioquia.
  • Estadio Cincuentenario: sede donde juega Águilas Doradas el fútbol profesional colombiano.
  • La Marte 1: escenario adicional para la fase de grupos.

Con información de prensa de la FCF

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    Kylian Mbappé, delantero y figura del Real Madrid.
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