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Gol Caracol  / Kylian Mbappé sorprendió en el día de descanso del Real Madrid, tras derrota con el Barcelona

Kylian Mbappé sorprendió en el día de descanso del Real Madrid, tras derrota con el Barcelona

El 'conjunto blanco' perdió el clásico ante los 'azulgranas' este domingo 10 de mayo por la Liga de España y la ausencia más notoria fue el francés Kylian Mbappé.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Kylian Mbappé, delantero y figura del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero y figura del Real Madrid.
Foto: X de @realmadrid

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