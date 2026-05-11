¿Quién será el árbitro de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en la final de Conference League?

El italiano Maurizio Mariani será el encargado d epitar la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano, el miércoles 27 de mayo en la localidad alemana de Leipzig, según anunció este lunes la Comisión de Árbitros de la UEFA.

Del mismo modo, el equipo arbitral de la final lo completarán los italianos Marco di Bello en el VAR y Daniele Chiffi como su asistente, junto al croata Ivan Bebek como soporte VAR. Los también italianos Daniele Bindoni y Alberto Tegoni serán los asistentes de banda y los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi actuarán como cuarto árbitro y árbitro reserva, respectivamente.

Mariani, nacido en Roma hace 44 años, es árbitro internacional desde 2019 y dirigirá su primera final de una competición de clubes de la UEFA, tras haber sido cuarto árbitro en la final de la Liga Europa del año pasado en Bilbao.

Esta temporada el italiano ha dirigido siete partidos de la Champions League. Entre ellos se encuentran la vuelta de los cuartos de final entre el PSG y el Liverpool, en la que los parisinos ganaron 2-0, el partido de la fase de grupos entre el Atlético de Madrid y el Bodo/Glimt (1-2); y la ida de los octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester City (3-0). Además, también fuel el encargado del encuentro de la Liga Europa entre : Nottingham Forest-Fenerbahçe (1-2).



Maurizio Mariani, cuenta con experiencia en diversos encuentros y torneos importantes, dentro de ellos se pueden encontrar: la Serie A de Italia, donde debutó en el año 2013 y desde entonces ha dirigido más de 150 partidos en esta liga. Además de ello, fue el encargo por la FIFA para la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos, incluso el italiano fue el único árbitro europeo en el torneo de la Copa América del 2024. entre tanto, ahora es el encargado de la final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano.

Maurizio Mariani; arbitro encargado de la final de la Conference League AFP

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¿Cuando es la final del Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, en la final de Conference League?

Fecha: miércoles 27 de mayo

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

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Estadio: Red Bull Arena en Leipzig, Alemania.