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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero el héroe cuando River Plate no marcha bien; "su calidad es innegable"

Juan Fernando Quintero el héroe cuando River Plate no marcha bien; "su calidad es innegable"

El colombiano Juan Fernando Quintero fue la figura en la clasificación de River Plate a los cuartos de final de la Liga de Argentina, tras dar una asistencia y anotar un gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero en River Plate vs. San Lorenzo.
Juan Fernando Quintero en River Plate vs. San Lorenzo.
Getty Images.

Juan Fernando Quintero volvió a demostrar que aparece en los momentos más complicados de River Plate. El volante colombiano fue determinante en la clasificación del conjunto ‘millonario’ frente a San Lorenzo, en un compromiso cargado de tensión y dramatismo que terminó definiéndose desde el punto penal, luego del empate 2-2 en el tiempo suplementario.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet no mostró su mejor versión en el estadio Mâs Monumental y, por largos pasajes del encuentro, dejó muchas dudas futbolísticas. Sin embargo, cuando el funcionamiento colectivo no respondió, apareció el talento del mediocampista antioqueño para cambiar el rumbo del partido y mantener con vida a River Plate en el Torneo Apertura.

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Quintero fue protagonista desde el segundo tiempo, cuando asistió de manera precisa a Marcos Acuña para el empate parcial. Más adelante, en la última jugada del segundo tiempo suplementario, envió un centro peligroso que terminó sorprendiendo al arquero rival y significó el 2-2 definitivo, resultado que llevó la serie a la definición desde el punto penal.

Juan Fernando Quintero River Plate
Juan Fernando Quintero, futbolista de River Plate - Foto:
Transmisión

Ya en los cobros, el colombiano volvió a responder con categoría y ejecutó de gran manera su lanzamiento, aportando en una clasificación sufrida para River Plate. Aunque el equipo desperdició oportunidades y evidenció problemas defensivos y de generación de juego, el zurdo fue uno de los pocos futbolistas capaces de ofrecer claridad y desequilibrio en ataque.

El rendimiento del colombiano no pasó desapercibido y el portal TyC Sports le otorgó una calificación de 6 puntos, acompañada de una reseña que reflejó su impacto en el partido: "Otra vez con intermitencias, pero al menos, fruto de su innegable calidad. En un River paupérrimo como el de hoy, es quien tiene alguna carta para mostrar. Asistencia y gol. Penal estupendamente pateado en la definición. Le restan puntos la enorme cantidad de malas decisiones en zona de fuego y su inexplicable enojo en el campo de juego”.

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Las palabras del medio argentino reflejan lo que fue la presentación del colombiano: un jugador capaz de marcar diferencias incluso en noches discretas de su equipo. Si bien todavía existen cuestionamientos por algunas decisiones en ataque y ciertos altibajos durante el encuentro, Quintero terminó siendo decisivo cuando River más lo necesitaba.

Con esta actuación, el colombiano sigue reafirmando su importancia dentro del plantel y mantiene viva la ilusión de los aficionados riverplatenses en el Torneo Apertura.

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