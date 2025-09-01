La Selección de Bolivia, piensa en todo; un refuerzo más que llegará a Barranquilla

Todo está listo para el encuentro definitivo entre la Selección Colombia y Bolivia por la jornada 17 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El compromiso se disputará el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana) con transmisión del Gol Caracol.

La ‘tricolor’ llega a este compromiso con la necesidad de asegurar un triunfo que le permita sellar su clasificación al certamen orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte, Bolivia afronta el partido con la obligación de sumar puntos para mantener sus posibilidades de alcanzar un cupo al torneo, ya sea de forma directa o por la vía del repechaje.

Bolivia tendrá en Barranquilla fuerte esquema de seguridad

Bolivia celebra su gol de la victoria contra Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

El combinado boliviano, dirigido por Óscar Villegas, contará en su estadía en Colombia con un esquema especial de seguridad. La delegación de la ‘verde’ será custodiada por efectivos de la Unidad de Seguridad de Dignatarios (Usedi), que tendrán a su cargo los traslados oficiales, incluyendo el recorrido del hotel de concentración al estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Esta decisión fue tomada a raíz de los inconvenientes que Bolivia enfrentó en marzo pasado, cuando disputó un partido en Lima (Perú). En aquella ocasión, el trayecto entre el hotel de concentración y el estadio se extendió más de lo esperado, lo que generó incomodidades en la preparación del equipo antes del encuentro frente a la selección peruana.

Según informó el medio boliviano 'El Deber', la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) realizó las gestiones correspondientes ante la Policía y el Ministerio de Gobierno para garantizar el acompañamiento de los oficiales. “La Usedi fue creada en 2019, durante el Gobierno de Jeanine Añez, y está conformada por efectivos policiales de élite”, reseñó el portal.

De esta manera, la delegación boliviana tendrá un dispositivo de seguridad diseñado para evitar contratiempos y asegurar la puntualidad en los traslados durante su estadía en la capital del Atlántico.



¿Cómo va Bolivia en las Eliminatorias?

Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP

En la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, Bolivia ocupa la octava casilla con 17 puntos. El conjunto del altiplano se encuentra a una unidad de Venezuela, selección que por el momento ocupa el puesto de repechaje intercontinental.

El calendario marca que, después del compromiso frente a Colombia en Barranquilla, la selección boliviana cerrará su participación en la fase clasificatoria enfrentando a Brasil en El Alto. Ese duelo será determinante para definir sus opciones de continuar en la lucha por un cupo al certamen mundialista.

Con este panorama, el partido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez será crucial tanto para Colombia como para Bolivia. Mientras la ‘tricolor’ busca ratificar su clasificación de manera anticipada, la ‘verde’ intentará sumar en condición de visitante para no perder terreno en su aspiración de volver a disputar una Copa del Mundo.