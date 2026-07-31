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Gol Caracol  / La polémico y el boom de Infantino y la FIFA no paran; otra Confederación respondió

La polémico y el boom de Infantino y la FIFA no paran; otra Confederación respondió

La propuesta de la FIFA para crear una sociedad comercial con inversión privada sigue generando reacciones y ahora será estudiada por otra de las confederaciones del fútbol mundial.

Por: EFE
Actualizado: 31 de jul, 2026
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AFP

La Confederación Oceánica de Fútbol (OFC) invitó a sus once países miembros a "estudiar" el proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversión privada, y a "participar en el proceso de consulta" iniciado por la institución mundial.

La iniciativa de la FIFA se ha encontrado con la fuerte oposición de la UEFA, que amenaza con boicotear los Mundiales si el proyecto sale hacia delante, además del rechazo de Concacaf, la confederación de Norte, Centroamérica y Caribe.

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Este viernes, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), de la cual es miembro Australia, apoyó a las otras dos instituciones continentales opuestas a la propuesta de la FIFA "para proteger el Mundial", aunque no se posicionó en contra del proyecto.

"Esta propuesta será examinada por el comité ejecutivo de la OFC durante su próxima reunión en agosto. La OFC invita a sus asociaciones miembros a estudiar la propuesta y a participar en el proceso de consulta", indicó la OFC en un comunicado el jueves.

Desvelado el martes, el proyecto de la FIFA prevé la creación de una empresa, la FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinio, boletería, concesión de licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes, etc).

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Inversores privados podrían tener acciones en ese nueva empresa creada con ese objetivo, pero se mantendrían como minoritarios, alrededor del 20%, prometió la institución, que quiere recaudar hasta 4.200 millones de dólares, cifra calculada sobre un valor estimado de FFE de 20.000 millones de dólares.

Si el proyecto sale adelante, cada una de las 211 federaciones miembro podrían recibir un bonus extraordinario de 20 millones de dólares a principios de 2027, y la dotación para el período 2027-2030 pasaría de 8 a 20 millones de dólares.

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Entre los miembros de la OFC, solo Nueva Zelanda se clasificó al Mundial 2026, ganado por España el 19 de julio en Estados Unidos.

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