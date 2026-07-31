¿Por qué Vozinha no ha llegado a Chile para presentarse en Colo Colo?

Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, retrasó su viaje a Chile para firmar por Colo Colo por "situaciones personales", dijo el jueves el director deportivo del club. El viernes pasado, el presidente del Cacique, Aníbal Mosa, había anunciado el fichaje del portero de 40 años, y posteriormente dijo que el jugador llegaría al país el jueves por la noche.

Sin embargo, su retraso disparó los rumores en la prensa local, que puso en duda el fichaje del golero, y mencionó que Vozinha también negocia con el club marroquí RS Berkane. "Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales (...) y seguramente ya vamos a tener noticias próximamente respecto del itinerario para el viaje", respondió a la prensa Jaime Pizarro, director deportivo de Colo Colo.

Pizarro afirmó que el retraso también se produjo por los trámites migratorios y que se acogió las peticiones del jugador "para permitirle cumplir con las necesidades que tiene". El jugador firmaría un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año, según el presidente Mosa.

Aunque el club anunció el fichaje en sus redes sociales, el jugador todavía no ha publicado nada en sus propias cuentas sobre su llegada al equipo chileno.



Vozinha será nuevo arquero del Colo Colo. Foto: AFP

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¿Cómo fue el paso del guardamentas en el Mundial 2026?

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, firmó una extraordinaria actuación en la Copa del Mundo. El guardameta de 40 años fue una de las grandes figuras en la histórica primera participación de la Selección de Cabo Verde en un Mundial.

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En su debut, el conjunto africano se enfrentó a la 'roja' de Luis de la Fuente y logró un valioso empate sin goles (0-0). Vozinha fue determinante con ocho atajadas de gran nivel, una actuación que le valió el premio al Jugador del Partido.

En la segunda jornada volvió a ser clave para rescatar un vibrante empate 2-2 frente a Uruguay. Posteriormente, Cabo Verde cerró la fase de grupos con otro empate sin goles ante Arabia Saudita, asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final.

Ya en la fase eliminatoria, la selección caboverdiana puso contra las cuerdas a la Argentina de Lionel Messi. Vozinha volvió a brillar con siete intervenciones monumentales que llevaron el encuentro hasta la prórroga. Sin embargo, el sueño africano terminó de forma agónica al caer por 3-2 con un gol encajado en el minuto 120.