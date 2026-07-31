Filtran la verdad del tema de Luis Díaz y el fútbol de Arabia; ¿qué tan jugosa fue la oferta?

En los últimos días, el nombre de Luis Díaz volvió a aparecer en el radar del fútbol de Arabia Saudita. Diversos rumores apuntaban a que el extremo colombiano podría abandonar el Bayern Múnich para convertirse en uno de los nuevos fichajes estelares de la Liga Profesional Saudí, incluso con versiones que hablaban de un supuesto acuerdo verbal con el Al-Hilal. Sin embargo, el periodista alemán Christian Falk, uno de los más reconocidos por su cobertura del conjunto bávaro, desmintió por completo esa posibilidad.

Falk aseguró que la situación de Luis Díaz está muy lejos de lo que se ha especulado en las últimas horas y afirmó: "NO ES CIERTO: El Bayern de Múnich podría vender a Luis Díaz a la Liga Profesional Saudí. Todos adoran a Díaz en Múnich tanto como lo adoraban en el Liverpool (¡o incluso más!). Se llama Lucho, es de Barrancas, ¡y no se irá del FC Bayern! Hablé con ambas partes y descubrí que no ha habido ninguna oferta concreta del Al-Hilal. Tampoco es cierto que haya habido un acuerdo verbal entre el colombiano y el club saudí. Está muy contento en el Bayern de Múnich. Además, Jan Christian-Dreesen, el director general del Bayern, dejó claro que sería una locura que el club vendiera a Díaz este verano, ya que el Bayern tiene una plantilla excelente y el extremo es una pieza clave".

De esta manera, el comunicador dejó claro que no existe una propuesta formal del Al-Hilal, por lo que tampoco se puede hablar de una oferta económica sobre la mesa. Aunque distintos reportes habían especulado con cifras multimillonarias desde Arabia Saudita, Falk aseguró que ese escenario nunca llegó a concretarse, por lo que no hubo una oferta "jugosa" que pusiera en duda la continuidad del colombiano.

Bayern también sigue de cerca el futuro de Bradley Barcola

Christian Falk también reveló que el Bayern Múnich mantiene un seguimiento constante sobre Bradley Barcola, aunque reconoció que el gran favorito para quedarse con el extremo francés es el Liverpool.



En ese sentido, explicó: "El Bayern de Múnich está siguiendo de cerca el posible traspaso de Bradley Barcola al Liverpool. El verano pasado, y el anterior, mantuvieron contacto constante con el representante del francés. El jugador de 23 años figura en la lista de candidatos, e incluso este verano contactaron con Barcola para conocer su situación y sus planes de futuro, ya que su contrato actual finaliza en 2028. Actualmente no hay negociaciones con el PSG para una renovación, por lo que su precio se reduce año tras año".

Bradley Barcola pelea una pelota, en el partido de PGS vs. Real Sociedad, por la ida de los octavos de final de la Champions League AFP

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Sin embargo, el periodista considera que la operación está mucho más encaminada para el conjunto inglés. "El extremo izquierdo es demasiado caro para el Bayern de Múnich este verano, ¡pero es una lástima que no lo sea para el Liverpool ahora mismo! Están más cerca de cerrar el acuerdo. Yan Diomande, al parecer, fichará por el Real Madrid, así que el Liverpool necesita urgentemente un jugador como Barcola. El Bayern, por otro lado, podría beneficiarse de un jugador así en el futuro. No sabemos qué pasará con Michael Olise a largo plazo. Este verano, por supuesto, sabemos que se queda, pero el próximo verano la gran incógnita será si Olise renueva o si el Bayern se verá obligado a venderlo".

Finalmente, Falk explicó que Barcola continúa siendo una opción atractiva para el Bayern pensando en el futuro, especialmente si se presenta una eventual salida de Michael Olise. "Para el Bayern de Múnich, la mejor opción para reemplazar a Michael Olise sería Bradley Barcola. Sin embargo, si el Liverpool está interesado y él ficha por los Reds, el Bayern no tiene ninguna posibilidad. Pero el próximo verano podría haber una oportunidad si se queda en París una temporada más", concluyó.