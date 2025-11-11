Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lamine Yamal, envuelto en escándalo en la Selección España; "nunca había vivido algo así"

Lamine Yamal, envuelto en escándalo en la Selección España; "nunca había vivido algo así"

Después de protagonizar una polémica con Barcelona, en el clásico contra Real Madrid, ahora Lamine Yamal hizo de las suyas en 'la Roja' y el entrenador se pronunció.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Lamine Yamal, figura de la Selección España, en un partido de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Lamine Yamal, figura de la Selección España, en un partido de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad