Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lamine Yamal estalló contra los cánticos racistas en España vs. Egipto; "ignorantes"

Lamine Yamal estalló contra los cánticos racistas en España vs. Egipto; "ignorantes"

España y Egipto se enfrentaron en duelo de preparación para el Mundial 2026, en el cual se presentaron actos y canticos racistas que no gustaron para nada a Lamine Yamal.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
Comparta en:
Lamine Yamal: rivales de España en Mundial 2026 tras sorteo de grupos.jpg
Lamine Yamal ya tiene rivales para el Mundial 2026
Foto: RFEF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad