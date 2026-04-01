Lamine Yamal estalló contra los cánticos racistas en España vs. Egipto; "ignorantes"

El delantero de la selección española Lamine Yamal ha calificado como "una falta de respeto intolerable" los cánticos islamófobos que una parte del RCDE Stadium entonó durante el partido amistoso que enfrentó el martes a España y Egipto, y ha tachado a los responsables de "ignorantes y racistas".

"Yo soy musulmán, alhamdulillah (gracias a Dios). Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", ha escrito el jugador del Barcelona en su perfil de Instagram.

Tras matizar que "no toda la afición es así", Lamine Yamal ha dirigido un mensaje a aquellos que sí participaron: "Usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas".

Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona, celebra su gol contra Real Oviedo, por La Liga de España AFP

El extremo catalán, que jugó la primera parte y estaba sobre el campo cuando empezaron los cánticos, ha señalado que "el fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree", y ha terminado la publicación con un mensaje de agradecimiento "a la gente que vino a animar". "Nos vemos en el mundial", ha concluido Lamine Yamal.



La reacción del jugador del FC Barcelona, ha generado una cadena de apoyo, donde algunos jugadores y aficionados han tachado cualquier acto negativo o discriminatorio en el deporte, especialmente en el fútbol. Sus palabras reiteran la importancia de eliminar todos los comportamientos que vulneran la dignidad de los deportistas basándose en sus creencias o incluso en su color de piel.

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Finalmente, el incidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de protocolos más estrictos contra el racismo y la intolerancia en los estadios. El mensaje de Lamine queda como un recordatorio de que los valores del respeto deben prevalecer siempre por encima de cualquier rivalidad futbolística.