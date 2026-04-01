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Gol Caracol  / Mundial 2026; estos son los 48 países clasificados

Mundial 2026; estos son los 48 países clasificados

RD Congo e Irak consiguieron los últimos dos cupos al Mundial 2026, completando así la lista oficial y la conformación de la fase de grupos.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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