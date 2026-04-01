Mundial 2026; estos son los 48 países clasificados

Estos son los 48 países clasificados para el Mundial 2026 de Norteamérica tras las eliminatorias de la repesca europea disputadas este martes.



Países clasificados para el Mundial de 2026

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) Haití, Panamá y Curazao (6)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos, España, Escocia, Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia (16)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita e Irak (9)



Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

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Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica y RD Congo (10)



Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.



Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.