Lamine Yamal se supera a él mismo, y de paso dejó atrás a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El delantero del Barcelona Lamine Yamal ha superado su mejor registro goleador en una temporada con el primer equipo azulgrana tras marcar en la victoria ante el Athletic Club (0-1) en LaLiga EA Sports y alcanzar los 19 tantos en el presente curso.

Además, el futbolista de Mataró (Barcelona) logró de este modo su gol número 50 como profesional, 44 con el conjunto catalán y seis con la selección española, antes de cumplir los 19 años. Una cifra que Lionel Messi no logró hasta pasados los 20 años y Cristiano Ronaldo, los 21.

El atacante, una de las principales referencias ofensivas del conjunto catalán tanto por su capacidad para desbordar como para asistir y también disparar a portería, mejora así la cifra de 18 goles que firmó en la campaña anterior.

Lamine Yamal ha logrado sus 19 dianas en 36 partidos disputados hasta el momento, una cifra inferior a los 55 encuentros que necesitó la temporada pasada para alcanzar su anterior mejor marca. Además de su aportación goleadora, el internacional español suma también 14 asistencias este curso.



Con estos registros, el extremo se sitúa como el máximo goleador del Barcelona en todas las competiciones. Tras él aparecen Ferran Torres, con 16 tantos; Raphinha y Robert Lewandowski, ambos con 14; Fermín López, con 11; y Marcus Rashford, con 10.

Publicidad

Desde su irrupción en la élite, Lamine Yamal acumula además 29 goles en LaLiga antes de cumplir los 19 años, el próximo 13 de julio, una cifra que supera los 28 que logró Raúl González a esa edad con el Real Madrid en la temporada 1995/96, y que ningún jugador había alcanzado desde entonces en la competición a una edad tan temprana.

Lamine Yamal, atacante español del Fútbol Club Barcelona, celebra un gol contra Villarreal AFP

El joven futbolista azulgrana ha firmado recientemente actuaciones destacadas, como el triplete logrado frente al Villarreal -el primero de su carrera- o su participación en el encuentro ante el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde, pese a no marcar, asistió y generó numerosas ocasiones de peligro.

Publicidad

Una rendimiento que ha provocado los elogios de sus compañeros, como el centrocampista Pedro González 'Pedri', autor de la asistencia en el gol de Lamine Yamal contra el Athletic Club de este sábado.

"Ya estamos viendo lo que hace Lamine, la mete en la escuadra, imposible para el portero. Me ha dado las gracias por la asistencia. Es muy joven y cada vez va a ir a más. Lo que tiene que hacer es divertirse, no confiarse y seguir divirtiéndose en el campo", comentó el canario.

Por su parte, el técnico Hansi Flick también destacó el papel del '10' azulgrana: "No ha hecho su mejor partido, pero ya habéis visto lo importante que es. Entrena mucho esas situaciones, es bueno tenerle a este nivel. Decide los partidos con una sola acción".