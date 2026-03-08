Síguenos en:
Lamine Yamal se supera a él mismo, y de paso dejó atrás a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, sigue registrando estadísticas a pesar de su corta edad, a punta de goles, algo que ni Messi, ni Cristiano, consiguieron cuando tenían apenas 19 años.

Por: EFE
Actualizado: 8 de mar, 2026
Lamine Yamal, figura del Barcelona, celebra su gol contra Villarreal, por La Liga de España
AFP

