Minnesota United perdió 3-1 con Nashville, y sigue esperando por el debut de James Rodríguez

El esperado debut de James Rodríguez en la MLS tendrá que esperar ya que el colombiano quedó fuera de la convocatoria del Minnesota United en la derrota del sábado 3-1 ante el Nashville SC.

El técnico de Minnesota, Cameron Knowles, avanzó el viernes que su nueva estrella sufre una contusión y su presencia en el césped de Nashville (Tennessee) estaba en seria duda.

Knowles no especificó la causa de la lesión ni la parte del cuerpo donde se produjo.

El exmediapunta del Real Madrid, que fichó sorpresivamente por Minnesota un mes atrás, sí vio desde el banco la victoria de la semana pasada ante el FC Cincinnati (1-0) en la segunda fecha de la MLS.



Sin el capitán colombiano, Minnesota sufrió su primera derrota de la temporada.

El ariete inglés Sam Surridge, con un doblete en los minutos 26 y 47, y el argentino Cristian Espinoza (33') anotaron los goles de Nashville y el griego Nectarios Triantis descontó para Minnesota (35').

El United cayó así hasta la décima plaza de la Conferencia Oeste con cuatro puntos.

James Rodríguez, que ha firmado con Minnesota sólo hasta el inicio del Mundial en junio, tendrá una nueva oportunidad de debutar el 15 de marzo en la cancha del Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.