Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Minnesota United perdió 3-1 con Nashville, y sigue esperando por el debut de James Rodríguez

Minnesota United perdió 3-1 con Nashville, y sigue esperando por el debut de James Rodríguez

En la noche de sábado el equipo donde juega el colombiano James Rodríguez, cayó de visitante y en Estados Unidos hay expectativa por el estreno del '10' cucuteño, quien fue baja por lesión.

Por: AFP
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
James Rodríguez todavía no se estrena con Minnesota United.
James Rodríguez todavía no se estrena con Minnesota United.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad