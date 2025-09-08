Lamine Yamal sufrió un percance luego del juego contra Turquía; perdió documento importante

Un jugador de la Selección de España sufrió un impase en medio de su paso por territorio turco. La estrella en cuestión es Lamine Yamal, figura del Barcelona, y quien al término del juego en el que su combinado venció 6-0 a Turquía en el estadio Konya Buyuksehir Arena, no encontró su pasaporte por ningún lado.

El delantero buscó su documento oficial en varios lugares por una gran cantidad de tiempo, incluso volvió al vestuario que le correspondió a la 'roja', pero no pudo hallarlo. Al final, Yamal tuvo que salir del escenario deportivo sin poder recuperarlo. Se le notaba muy enfadado por el hecho, pero aún así tuvo que irse sin su pasaporte.

Video del momento en que Lamine Yamal perdió su pasaporte:

🚨 Lamine Yamal perdió su pasaporte en Turquía.



Después del partido, Lamine Yamal pasó mucho tiempo buscando su pasaporte, incluso regresó al vestuario para comprobarlo también, pero salió del estadio sin encontrarlo.



[Vía @beyazfutbol ]



pic.twitter.com/1ZF9vW0PVg — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) September 7, 2025

Por otro lado, Lamine tuvo un espléndido partido frente a los turcos. Se le vio desequilibrante por banda y con la rapidez que le caracteriza, además pudo entregar dos asistencias a sus compañeros para que anotaran goles.

Le sirvió la cuarta anotación a Ferrán Torres y le dio el pase definitivo a Mikel Merino para que convirtiera el quinto para España. No obstante, falló una jugada inexplicable que pudo significar otro gol para la 'roja', en la que tras pase de Pedri, quedó solo frente al arquero rival, pero envió el balón muy arriba del arco.

Lamine Yamal, en el partido frente a Turquía Foto: AFP

Con su selección, la joya del Barcelona ya sabe lo que es ganar un título, la Eurocopa 2024, donde fue definitivo en muchos partidos y fue reconocido como uno de los mejores jugadores de la competencia. Por lo tanto, el jugador de 18 años, como ha afirmado en algunas entrevistas, buscará ganar el Mundial con su selección el próximo año.

Lamine Yamal ha jugado 23 partidos con su país, en los que ha anotado seis goles y ha dado 12 asistencias. Números que reflejan su importancia en el equipo, a pesar de su corta edad, y que lo ponen en la estela como uno de los llamados a ser figura de la próxima cita orbital, y a liderar el futbol mundial los siguientes años.