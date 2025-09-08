La táctica de fichajes de Bayern Múnich, con Luis Díaz a la cabeza; sin hacer locura

El mercado de pases en Europa estuvo movido, los clubes siempre apostando por lo mejor disponible. Eso sí, no sólo invirtiendo en pro de tener una plantilla competitiva, sino también ajustando el presupuesto, cuidando el bolsillo para evitar declives económicos en el futuro cercano. Esa fue precisamente la táctica del Bayern Múnich, equipo que fichó en dicha ventana de transferencias a Luis Díaz.

Si bien los 'bávaros' se hicieron con buenos futbolistas para su equipo para la campaña en curso, a su vez trataron de equilibrar los costos. Su política de fichajes es certera y clara, además de ello, vieron el reflejo de otro club en el 'viejo continente': Barcelona, actual campeón de España, que en el tiempo reciente ha sufrido a la hora de inscribir a sus jugadores y todo debido al límite del costo de la plantilla; el 'fair play financiero'.

Desde el Bayern la apuesta fue no hacer locuras en dicho mercado de pases, prestarle mucha atención al tema financiero fue la prioridad.

Luis Díaz junto a Michel Olise en medio de una celebración de gol con Bayern Múnich. X de @CopaAmerica

"Decidimos no hacer más fichajes permanentes después de Luis Díaz porque teníamos que prestar atención a la situación financiera", dijo de entrada Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern Múnich en declaraciones difundidas por el periodista italiano y conocedor del mercado de transferencias, Fabrizio Romano.

A continuación, Hoeneß se refirió al proceso que le ha tocado pasar a los 'blaugranas'. "Barcelona es el mejor ejemplo de lo que pasa cuando uno simplemente compra, compra y compra, y luego termina con una deuda de € 1.200 millones y no puede hacer nada al respecto".

En ese orden de ideas, la estrategia de las toldas del conjunto muniqués fue incorporar jugadores de acuerdo a las necesidades del equipo, pero sin excederse en los costos; cuidando el bolsillo del club.

Además de Luis Díaz, Bayern Múnich fichó a Nicolas Jackson (delantero centro procedente del Chelsea), Jonathan Tah (defensa central y quien arribó desde el Leverkusen), y Tom Bischof, centrocampista del Hoffenheim.