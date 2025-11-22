Primera barrida de jugadores en Once Caldas y novedades del futuro de Dayro Moreno

Once Caldas ya está en vacaciones luego de no lograr clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, quedando eliminado en la última fecha del todos contra todos del fútbol colombiano. A pesar de tener a un inspirado Dayro Moreno en su nómina, el equipo no estuvo a la altura.

Por eso, ya con la mirada puesta en los desafíos del próximo año, el equipo de Manizales empezó a confeccionar su nómina, por lo que empezó a confirmar salidas, pero también renovaciones importantes de cara al 2026.



Dayro Moreno seguirá con el Once Caldas

En el medio 'La Patria' de Manizales, detallaron este sábado que "la eliminación anticipada en la Liga BetPlay y el descenso en rendimiento en etapas decisivas en la Copa y el torneo internacional (Copa Sudamericana) llevaron a los directivos del club a tomar medidas drásticas".

Así las cosas se dieron a conocer los tres jugadores que extienden su contrato con el Once Caldas, encabezados por su goleador y máxima figura: Dayro Moreno. Después aparecen dos nombres de futbolistas que se han consolidado en el elenco 'Blanco Blanco', como Michael Barrios y Jéider Riquett.

Sobre el delantero tolimense señalaron en el diario que su "continuidad, en especial, es vista como un paso clave para mantener liderazgo y experiencia en la plantilla". Cabe recordar que Dayro fue clave para llegar hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana, y hasta quedando goleador de dicha competencia que termina este sábado y que el único jugador aún con acción es Hulk, quien tiene cuatro tantos, seis menos que el colombiano.



Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en un partido de la Copa Sudamericana 2025 AFP

Publicidad

Pero así como hay buenas noticias con renovaciones y mantener la base de la nómina del Once Caldas, también se confirmaron cinco salidas, para abrir espacios en la nómina que seguirá dirigiendo Hernán 'Arriero' Herrera en el año 2026.

Gracias a quienes finalizan su etapa en nuestro BLANCO BLANCO y les deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos.



Éxitos! pic.twitter.com/lztmTq556y — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 22, 2025

Así las cosas, estos fueron los jugadores que no fueron más tenidos en cuenta en el equipo de Manizales para le próximo año: "Jerson Malagón, quien llegó a marcar tres goles con la institución y dice tener otras opciones; Santiago Cubides, delantero que podría continuar su carrera en Tigres FC de la segunda división; Santiago Mera, joven extremo derecho que buscará nuevos horizontes en 2026; Juan Camilo García, mediocampista que no renovará contrato y podría tener opciones en el fútbol brasileño y Juan Carlos Díaz, quien pese a haber sido anunciado como refuerzo, no continuará en el equipo", detallaron sobre cada uno de estos casos.