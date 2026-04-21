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Gol Caracol  / Las dos razones por las que Barcelona no ganó la Champions League; Hansi Flick explicó

Las dos razones por las que Barcelona no ganó la Champions League; Hansi Flick explicó

Lejos de buscar excusas, el entrenador alemán fue claro y contundente en sus argumentos, cuando le preguntaron qué le falto al Barcelona para ganar ese título.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Hansi Flick, entrenador del Fútbol Club Barcelona, habló de la eliminación en Champions League
Hansi Flick, entrenador del Fútbol Club Barcelona, habló de la eliminación en Champions League
AFP

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