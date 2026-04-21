Las dos razones por las que Barcelona no ganó la Champions League; Hansi Flick explicó

Al ser preguntado sobre qué le ha faltado al Barcelona para conquistar la Champions League, el técnico germano, Hansi Flick, ha mencionado que las bajas de Frenkie de Jong y Raphael Dias, 'Raphinha' diezmaron el rendimiento del equipo en las últimas semanas, si bien precisó que "no es una excusa" para explicar la eliminación manos del Atlético.

Con todo, Flick se mostró satisfecho con el buen papel desarrollado por su equipo en las dos temporadas que lleva al frente del banquillo azulgrana: "Cuando llegamos aquí, nadie esperaba que en estos momentos hubiéramos ganado cuatro títulos".

Y para el técnico, no sólo es una cuestión de resultados, sino también por "cómo" está jugando su equipo. "Cuando firmé por el Barça, el presidente me dio una carta y me decía que no solo es importante ganar, sino el estilo. Y creo que el cómo estamos jugando a fútbol está siendo un éxito", defendió.

Espera sumar Flick en las próximas semanas otro título en su palmarés, LaLiga EA Sports, que su equipo comanda con una distancia de nueve puntos sobre el Real Madrid a siete jornadas para que finalice el campeonato.



Hansi Flick, director técnico del Fútbol Club Barcelona, habló sobre su futuro deportivo AFP

Publicidad

Pese a esta ventaja, avisó de que "no está hecho" e instó a sus pupilos a "darlo todo", como lo demostraron en los cuartos de final ante el Atlético de Madrid en la 'Champions', una eliminatoria con un final "doloroso", pero del que "todo el mundo está contento y orgulloso" por la imagen que dio el Barça, precisó.

El Celta será el primer escollo del Barcelona en su esprint final por revalidar LaLiga, un rival del que el preparador alemán no se fía. "Cada partido que jugamos contra ellos cuesta mucho. Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel, pero no será fácil porque siempre hacen muy buen trabajo con jugadores que pueden controlar el partido y salir por las bandas", concluyó.