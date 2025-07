Lautaro Martínez, 'explosivo' tras eliminación del Inter: "Quien no quiera estar, que se vaya"

El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, cargó duramente tras la eliminación en el Mundial de Clubes con el turco Hakan Calhanoglu, que no jugó un solo minuto por una lesión mientras, además, gesta una posible salida al Galatasaray.

La posición del Inter ha cambiado radicalmente en los últimos dos meses. Pasó de optar al triplete a quedarse sin un solo título. Perdió las semifinales de Copa Italia ante el Milan, el 'Scudetto' en la última jornada y la final de la Liga de Campeones ante el PSG (5-0).

Su oportunidad de redención pasaba por el Mundial de Estados Unidos. Pero sin Simone Inzaghi y con numerosas bajas por lesión, se desinfló por completo.

Lautaro Martínez, figura y capitán del Inter de Milán. AFP

Y Lautaro dejó bien claro que se necesita compromiso. Cargó indirectamente contra Calhanoglu, pieza clave de este Inter que no hizo atisbo de acortar plazos para su recuperación en un momento crítico y que no acalló una sola voz sobre su posible marcha al Galatasaray, entre fotos en la playa y mensajes crípticos en redes sociales.

"No quiero perder. Y quiero decir una cosa: aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. Aquí hacemos de todo y he visto muchas cosas que no me han gustado. Soy el capitán y quiero seguir estando en lo más alto. El mensaje es claro. El que no se quiera quedar, adiós", dijo Lautaro a 'DAZN' tras el duelo, tajante.

No dijo nombres, pero ya en ese momento las miradas se dirigieron al centrocampista turco.

Sin embargo, Giuseppe Marotta, presidente del club, disipó cualquier duda.

"La declaración de Lautaro es muy emotiva, es el capitán y quiere que exista sentido de pertenencia. Cuando un jugador dice que se quiere ir, la puerta está abierta de par en par. No lo ha dicho él pero lo digo yo: se refiere a Calhanoglu. Pero no hay que echarle la cruz a Calhanoglu, hablaremos con él. Por ahora no se dan las condiciones para separar nuestros caminos, si los hay lo haremos sin problemas", explicó Marotta.

"Hay que agradecer a Calhanoglu lo que ha hecho. Hoy empieza oficialmente el mercado y quien quiera irse debe adoptar una posición muy firme. Escucharemos a Calhanoglu y a cualquier otro. Pero nadie ha pedido irse por el momento", finalizó.