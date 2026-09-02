En dónde va a jugar Lionel Messi, cuando acabe su ciclo en Inter Miami

A días del importante anuncio realizado por Lionel Messi, quien le puso punto final a su etapa en la Selección de Argentina; ahora se abre más la puerta para que el '10' decida colgar los guayos de manera definitiva.

Y justamente, en su país quieren verlo jugando en el retando local antes de que suceda esto, por eso existe ilusión de que, antes de retirase, Messi juegue, aunque sea un par de partidos por Liga.

Es por eso que, en una entrevista a la 'Cadena 3', el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; habló de llevar al '10' al fútbol argentino, enfatizando en que no es una situación improbable y cada vez estaría más cerca de darse.

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“Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo a la ciudad de Rosario. Es público que estuve en algunas ocasiones hablando con él y, más allá de que a mí no tiene que decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá”, indicó de entrada el hombre en mención.



🚨#ALERTA | El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano #Pullaro, aseguró que #Messi podría llegar a Rosario: ¿le abrió al puerta a #Newells?



📌"Creo que hay una posibilidad de que el mejor del mundo venga a Rosario. Estoy muy entusiasmado con que pueda llegar un tiempo. Sería… pic.twitter.com/rttW0frJJC — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 1, 2026

Además, haciendo una comparación con lo que fue el caso de Ángel Di María; Pullaro dejó claro que hay mucha ilusión con que el '10' juegue en su ciudad natal: "Yo por supuesto que estoy muy entusiasmado con eso, como estaba muy entusiasmado con que pudiera volver (Ángel) Di María. Que pueda venir Messi a jugar al menos un tiempo a Rosario sería importante para nuestra ciudad, no por un club en particular, sino porque a la ciudad le vaya bien y vuelva a ser la que fue o que está volviendo a ser".

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"Lionel Messi es una persona que ama Rosario, que ama a su familia en Rosario. A mí me sorprendió, la vez que tuve la posibilidad de saludarlo, cómo quiere a la ciudad. Creo que Messi se siente rosarino por más que la mayor parte de su vida la vivió lejos de esta ciudad, ama a esta ciudad toda la familia”, concluyó Maximiliano Pullaro, dejando claro que hay optimismo con la posibilidad de ver a 'Leo' jugando en Argentina.

Evidentemente, la opción más cercana sería la de vestir la camiseta de Newell's; misma que se puso cuando homenajeó a Diego Maradona tras su muerte, dedicándole un gol cuando jugaba para el Barcelona FC.

