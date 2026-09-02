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Gol Caracol  / Fue figura del Mundial de 1982, la hepatitis B lo obligó a retirarse y falleció a los 66 años

Fue figura del Mundial de 1982, la hepatitis B lo obligó a retirarse y falleció a los 66 años

El croata disputó una gran cantidad de partidos con el Hajduk Split, brilló en el Mundial de 1982 y vio frustrado su fichaje por la liga francesa a los 26 debido a una grave enfermedad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Gudelj.jpg
Ivan Gudelj - Ex jugador y ex entrenador
@HNS_CFF en X

Iván Gudelj, mediocampista defensivo de la ex Yugoslavia y leyenda del Hajduk Split, equipo de la primera división de Croacia, falleció a los 66 años, según informó el club este miércoles.

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"Toda la familia del Hajduk se entristeció hoy al conocer la noticia del fallecimiento de Iván Gudelj", declaró el club en un comunicado.

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Se incorporó al Hajduk Split cuando era niño y pasó rápidamente de ser un joven de gran talento a convertirse en uno de los jugadores más destacados de su generación y en una verdadera leyenda del club, agregó.

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Se mantuvo fiel a un solo club; según el Hajduk, disputó 362 partidos y anotó 93 goles para el club, tanto en las categorías juveniles como en la primera división, entre 1976 y 1986.

Gudelj jugó 33 partidos con la ex Yugoslavia, en los que anotó tres goles, y se convirtió en capitán de la selección nacional a los 22 años.

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Fue uno de los jugadores más destacados del Mundial de 1982 y también participó en el Campeonato Europeo de 1984.

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Sin embargo, su carrera se vio bruscamente truncada en 1986 debido a la hepatitis B, lo que lo obligó a retirarse justo cuando estaba a punto de fichar por el Burdeos.

Como entrenador, Gudelj también dirigió brevemente al Hajduk Split, así como a las selecciones sub-17 y sub-19 de Croacia.

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