Fue figura del Mundial de 1982, la hepatitis B lo obligó a retirarse y falleció a los 66 años

Iván Gudelj, mediocampista defensivo de la ex Yugoslavia y leyenda del Hajduk Split, equipo de la primera división de Croacia, falleció a los 66 años, según informó el club este miércoles.

"Toda la familia del Hajduk se entristeció hoy al conocer la noticia del fallecimiento de Iván Gudelj", declaró el club en un comunicado.

Se incorporó al Hajduk Split cuando era niño y pasó rápidamente de ser un joven de gran talento a convertirse en uno de los jugadores más destacados de su generación y en una verdadera leyenda del club, agregó.

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Se mantuvo fiel a un solo club; según el Hajduk, disputó 362 partidos y anotó 93 goles para el club, tanto en las categorías juveniles como en la primera división, entre 1976 y 1986.



Gudelj jugó 33 partidos con la ex Yugoslavia, en los que anotó tres goles, y se convirtió en capitán de la selección nacional a los 22 años.

Fue uno de los jugadores más destacados del Mundial de 1982 y también participó en el Campeonato Europeo de 1984.

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Sin embargo, su carrera se vio bruscamente truncada en 1986 debido a la hepatitis B, lo que lo obligó a retirarse justo cuando estaba a punto de fichar por el Burdeos.

Como entrenador, Gudelj también dirigió brevemente al Hajduk Split, así como a las selecciones sub-17 y sub-19 de Croacia.