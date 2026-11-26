La Policía de Brasil detuvo este jueves en Río de Janeiro al delantero David Corrêa, jugador de Vasco da Gama y compañero de plantilla de los colombianos Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez. La aprehensión se llevó a cabo en el marco de una investigación judicial centrada en presuntos delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero.

La operación policial contó con la autorización de la justicia del estado de Espírito Santo, región natal del futbolista de 31 años, conocido deportivamente como "DVD". Hasta ahora el club brasileño, ni el referido futbolista, ni los allegados a él se ha pronunciado con respecto al espinoso tema.

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Un video difundido por la cadena Globonews mostró el momento en que el atacante, vistiendo indumentaria de entrenamiento del club, era escoltado por agentes policiales a la salida del centro de prácticas del Vasco da Gama, en una imagen que ya se ha viralizado en las redes sociales. Cabe indicar que Corrêa ya había sido objeto de medidas cautelares dentro de esta misma causa a finales de octubre, fecha en la que un mandato judicial le obligó a entregar su pasaporte a las autoridades.

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El arresto de Corrêa impacta al vestuario del equipo carioca, donde comparte plantel con los atacantes colombianos Hinestroza y Gómez.



Marino Hinestroza en acción de juego con Vasco da Gama frente a Olimpia en Copa Sudamericana. Foto: AFP

Cabe indicar que el delantero se incorporó a la disciplina de Vasco da Gama en 2024, durante el presente curso, el futbolista acumula 46 partidos oficiales disputados y un total de seis goles anotados. El jugador no fue convocado para el compromiso más reciente de la liga brasileña, disputado el pasado domingo frente a Bragantino.