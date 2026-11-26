El director técnico de Atlético Nacional, Lucas González, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa, luego de la victoria 3-1 sobre Independiente Medellín, en el 'clásico paisa' correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El entrenador analizó el desarrollo del compromiso, destacó la reacción de sus dirigidos después de comenzar perdiendo y valoró la importancia de conseguir tres puntos frente a un rival que también lucha por un lugar en la gran final.

Además, el estratega se refirió al rendimiento individual y colectivo del equipo, las claves que permitieron darle vuelta al marcador y el papel que desempeñó James Rodríguez en el triunfo. González también habló de las sensaciones que le dejó el partido y de los aspectos que Atlético Nacional deberá mantener y mejorar para continuar por el camino de la victoria en esta decisiva instancia del campeonato.

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¿Cómo analiza el planteamiento que hizo?

"Empezar con tres centrales, nos permitió poner más gente para ir a buscar el partido. Siempre queremos ganar y, en este juego puntualmente, con mayor razón. Infortunadamente, ellos se encontraron con el gol y el clásico se puso en contra y más difícil. A pesar de eso, logramos darlo vuelta. Sabíamos que el partido lo íbamos a terminar con Andrés Román y Samuel Velásquez. Desafortunadamente para ellos, se quedaron con un jugador menos por una imprudencia. A partir de ahí, teníamos la responsabilidad y terminamos ganando. Jugar con 10 es difícil y lo vivimos la vez pasada. Por fortuna, los jugadores encontramos los espacios para hacer daño y se logró".

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¿Qué balance hace de su Nacional?

"Llegará el momento de evaluar y ojalá que sea con el título. Siempre hay cosas por corregir, pero, por ahora, pensamos en Santa Fe".



James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, fue figura contra Independiente Medellín Getty Images

¿Cuál es el análisis que ha hecho de Santa Fe?

"Es un excelente equipo. Hicieron lo que nosotros no pudimos hacer en cuatro partidos y eso demuestra la calidad de club que es y los jugadores que tienen. Igual, ya los conocemos y los hemos enfrentado, entonces iremos a buscar la victoria. La única diferencia es que no podremos contar con nuestros hinchas, ya que cuando ellos están con nosotros, empujan de verdad en momentos difíciles. Se viene una final más".

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¿Qué indicaciones les dio a James Rodríguez y Edwin Cardona?

"Son dos excelentes futbolistas y nos dan mucho cuando tienen el balón. Lo que más valoro de ellos es que son jugadores de equipo, por lo tanto buscamos simplificarles todo para cuando perdemos el balón, pero tienen que ayudar, o sino no estarían en el campo. La gente piensa que porque ellos son quienes no son, no tienen que hacer nada cuando perdemos el balón, pero si así fuera sería imposible jugar en Nacional y ganar títulos. Son tan buenos como son porque ponen sus características a disposición del equipo. Lo que se tiene que hacer, como cuerpo técnico, es que ellos puedan hacer lo que más saben en total tranquilidad".