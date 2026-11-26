Luis Javier Suárez fue la gran figura del Sporting Lisboa en la jornada de miércoles en la Champions League, marcando dos golazos para el empate 2-2 contra el Manchester United, en una noche en la que también falló un penalti y eso le hizo recordar lo que recientemente le pasó vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

Por eso, tras el compromiso de la Liga de Campeones, el atacante samario dio unas declaraciones a la prensa portuguesa para hablar del duelo frente a los ingleses, sus anotaciones, y de paso no tuvo problema en referirse a su segundo penalti errado consecutivo.

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De entrada, Luis Javier Suárez puntualizó que "así es el fútbol: a veces fallas, a veces marcas. Fue el segundo penalti consecutivo que fallé. También había fallado uno con la selección Colombia y estaba muy frustrado, pero eso me dio fuerza y ​​ganas de ganar", relató de manera sincera, recordando aquel cobro que no pudo convertir en el 0-0 frente a Chile, en la pasada fecha FIFA.

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A pesar de eso, el samario decidió rescatar la valentía para volver a tomar un penalti más y ese sí convertirlo en el mismo partido. "Hoy fallé el primero, marqué el segundo, y eso también se debe al trabajo mental que he estado haciendo durante los últimos tres años. Soy más fuerte y tengo más confianza en mí mismo", dejó claro el goleador del Sporting Lisboa.



Ya en lo colectivo, Luis Javier Suárez lamentó que no pudieran conseguir la victoria de locales contra el Manchester United, en la Champions League, a pesar de un buen juego. "Nos quedamos con un sabor amargo porque no pudimos conseguir la victoria. Creo que hicimos un buen partido. Al inicio de la segunda parte, fuimos demasiado permisivos y ellos aprovecharon para marcar dos goles. Hay que destacar el trabajo del equipo. Tenemos mucho que mejorar, pero vamos por buen camino. Son un gran equipo, tienen grandes jugadores y un nuevo entrenador", aseveró.

Luis Javier Suárez celebra su segundo gol con Sporting Lisboa contra Manchester United en Champions League AFP

Y es que tras cinco fechas, el Sporting Lisboa está en el puesto 9 de la tabla de posiciones, con 10 puntos, a cinco del líder que es el Real Madrid. Por eso, le consultaron si ya se sienten clasificados a la siguiente ronda. "Vamos partido a partido y seamos muy ambiciosos. Estamos construyendo un equipo muy competitivo y vamos por buen camino", finalizó el colombiano, quien está en el top 3 de los goleadores actuales de la Liga de Campeones, con seis anotaciones, compartiendo con Anastasios Douvikas y Kylian Mbappé.