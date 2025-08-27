Luis Fernando Muriel, figura con Orlando City: vea su asistencia frente a Inter Miami

La Legues Cup avanza y ya está en las semifinales. Uno de los compromisos de este miércoles 27 de agosto fue el disputaron el Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, y el Orlando City de Luis Fernando Muriel.

Precisamente, el delantero colombiano sigue siendo figura con el elenco del centro del estado de la Florida, y así las cosas, se reportó con una nueva asistencia.

En la adición de la primera parte, Muriel Fruto le generó un pases entrelíneas a Marco Pašalić, quien posteriormente definió con categoría para vencer la resistencia de Óscar Ustari, arquero de los 'rosados' de Miami. El 0-1 parcial se subió en el marcador para el Orlando City.

Publicidad

Vea acá la asistencia de Luis Muriel en Inter Miami vs. Orlando City, por la Leagues Cup: