Luis Fernando Muriel, figura con Orlando City: vea su asistencia frente a Inter Miami

Luis Fernando Muriel, figura con Orlando City: vea su asistencia frente a Inter Miami

El delantero colombiano sigue siendo figura con Orlando City, y así las cosas, le generó un pases entrelíneas a Marco Pašalić. ¡Vea acá la jugada de Luis Fernando Muriel!

Luis Fernando Muriel (9) en acción de juego en Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup.
Luis Fernando Muriel (9) en acción de juego en Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup.
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 09:22 p. m.