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Gol Caracol  / Lionel Messi, 'caliente' con el árbitro; protagonizó airado reclamo frente a Suiza, en el Mundial

Lionel Messi, 'caliente' con el árbitro; protagonizó airado reclamo frente a Suiza, en el Mundial

El '10' se mostró inconforme con la actuación del árbitro, a quien le reclamó y discutió en pleno terreno de juego; tanto, que el mismo central tuvo que calmarlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Lionel Messi discutiéndole al árbitro, en duelo contra Suiza.
Lionel Messi discutiéndole al árbitro, en duelo contra Suiza.
Foto: AFP.

Con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, Argentina le gana 1-0 a Suiza al cabo del primer tiempo del partido de cuartos de final del Mundial 2026 que se juega este sábado en Kansas City.

No obstante, a los pocos minutos de culminar el primer tiempo, Lionel Messi protagonizó polémica situación, en la que se le fue de frente al árbitro central del compromiso, João Pinheiro.

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Inconforme por las decisiones e intervenciones que ha tenido el colegio portugués; Messi se mostró inconforme y a eso su reclamo, que no pasó desapercibido antes las cámras de transmisión.

Cabe destacar que, el vencedor de este encuentro se medirá el próximo miércoles en semifinales frente a Inglaterra.

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