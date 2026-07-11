Lionel Messi, 'caliente' con el árbitro; protagonizó airado reclamo frente a Suiza, en el Mundial

Con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, Argentina le gana 1-0 a Suiza al cabo del primer tiempo del partido de cuartos de final del Mundial 2026 que se juega este sábado en Kansas City.

No obstante, a los pocos minutos de culminar el primer tiempo, Lionel Messi protagonizó polémica situación, en la que se le fue de frente al árbitro central del compromiso, João Pinheiro.

Inconforme por las decisiones e intervenciones que ha tenido el colegio portugués; Messi se mostró inconforme y a eso su reclamo, que no pasó desapercibido antes las cámras de transmisión.

Cabe destacar que, el vencedor de este encuentro se medirá el próximo miércoles en semifinales frente a Inglaterra.