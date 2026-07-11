Rodrigo Ureña rompió el silencio sobre su salida de Universitario: "no aguanté ese tipo de amenazas"

Tras la derrota de Millonarios a manos de Universitario de Perú 2-0 en juego de fogueo, un hecho que no pasó desapercibido fue la salida de Rodrigo Ureña con un gesto polémico mirando hacia las gradas.

Este momento fue consultado por los periodistas peruanos al jugador en zona mixta, donde el chileno rompió el silencio y se deshago tras todo lo sucedido hace unos meses atrás.

"En la vida y en el fútbol no todo es dinero (...) uno también espera, por lo menos, un poco de respeto. Al final, eso es lo que más se valora cuando se tiene un jefe y un trabajo. Más allá de todo lo que se diga sobre lo económico, en mi caso ese no fue el problema. Lo tomé por otro lado, porque la verdad es que no podía aguantar ese tipo de amenazas ni esa forma de tratarme. A pesar de mi carácter, de mi forma de ser y de cómo actuaba o decía las cosas, siempre defendí los colores con honor y creo que merecía un poco más de respeto. Nada más", inició explicando Ureña.

"Todo eso pasó alrededor de octubre del año pasado. Ellos, los dirigentes, tuvieron noviembre y diciembre para hablar conmigo, pero esperaron hasta el último día de vacaciones para llamarme, cuando yo ya estaba fuera del país. Estuvieron 'negociando', aunque en realidad sentí que me estaban amenazando, hasta el 24 de diciembre a las 8:00 de la noche. Cinco meses antes yo había perdido a mi padre y al día siguiente debía estar con mi mamá en Navidad. En Chile ya eran las 10:00 p. m. y ella tuvo que contestar el teléfono, y era para ellos decirme por favor, que me fuera, solo para que no tuvieran que pagarme dos días más. Fue una situación muy triste, un mal manejo, y eso duele", explicó.



“En la vida y en el fútbol NO TODO ES DINERO y uno en su trabajo espera que su JEFE los trate bien. No podía aguantar ese tipo de AMENAZAS y formas de tratarme a mí. Me pedía que por favor me fuera para NO PAGARME 2 días más”



Rodrigo Ureña, ex jugador de Universitario, detalló… pic.twitter.com/2bTbsUQ8lC — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) July 12, 2026

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Al final, el chileno recordó a la hinchada y los buenos momentos que pasaron "no soy rencoroso, mi cariño por Universitario siempre va a estar y mi respeto, que mucha cosas por siempre van a estar en Universitario y al final el club es su gente, es esto, no es la persona que está de turno, eso hay que entenderlo el día de mañana la gente se va, llega otro y el club tiene que seguir adelante, los hinchas y con honor", concluyó el futbolista.