Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi marcó triplete en Argentina vs Argelia; vea acá el tercero del debut en el Mundial 2026

Lionel Messi marcó triplete en Argentina vs Argelia; vea acá el tercero del debut en el Mundial 2026

Lionel Messi comenzó disparado en el Mundial 2026 y así lo mostró frente a los argelinos, que no pudieron controlar al número '10' y se llevaron su goleada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Lionel Messi anotó su primer triplete en el Mundial 2026, con Argentina.
Lionel Messi anotó su primer triplete en el Mundial 2026, con Argentina.
Foto: AFP.

Lionel Messi hizo su show en el debut en el Mundial 2026, como quiera que se mandó tres goles en el triunfo de la Selección Argentina sobre Argelia, en el primer partido del grupo J del certamen que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

El astro nacido en Rosario no quedó conforme con sus dos primeros tantos y en una jugada en el borde del área y un remate rastrero, se fue de triplete, desatando la euforia de los seguidores de la albiceleste.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Lionel Messi

Selección Argentina

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad