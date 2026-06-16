Lionel Messi marcó triplete en Argentina vs Argelia; vea acá el tercero del debut en el Mundial 2026

Lionel Messi hizo su show en el debut en el Mundial 2026, como quiera que se mandó tres goles en el triunfo de la Selección Argentina sobre Argelia, en el primer partido del grupo J del certamen que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

El astro nacido en Rosario no quedó conforme con sus dos primeros tantos y en una jugada en el borde del área y un remate rastrero, se fue de triplete, desatando la euforia de los seguidores de la albiceleste.