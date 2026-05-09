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Gol Caracol  / Lionel Messi y la marca que logró con el Inter Miami en la MLS; otro hito para el argentino

Lionel Messi y la marca que logró con el Inter Miami en la MLS; otro hito para el argentino

La 'Pulga' no para de imponer registros en su paso por la MLS, y en el triunfo 2-4 del Inter Miami sobre Toronto, pudo establecer una nueva marca. ¡Acá lo que pasó con Lionel Messi!

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Lionel Messi fue gran figura en el Triunfo 2-4 del Inter Miami contra Toronto en la MLS.
Lionel Messi fue gran figura en el Triunfo 2-4 del Inter Miami contra Toronto en la MLS.
Foto: AFP

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