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Gol Caracol  / Julian Nagelsmann tomó una decisión sobre su futuro, tras eliminación del Mundial 2026

Julian Nagelsmann tomó una decisión sobre su futuro, tras eliminación del Mundial 2026

La derrota de Alemania contra Paraguay, en penaltis, por los dieciseisavos de final, llevó a que se hablara sobre la continuidad del técnico, Julian Nagelsmann.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Julian Nagelsmann, director técnico de la Selección de Alemania, tras la eliminación del Mundial 2026
Julian Nagelsmann, director técnico de la Selección de Alemania, tras la eliminación del Mundial 2026
AFP

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, manifestó su deseo de seguir al frente del equipo, pese a la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, al tiempo que admitió su “decepción” por la derrota y remarcó que la falta en el gol anulado a Jonathan Tah fue una "broma”.

“Me gustaría seguir, sí”, contestó, rotundo, el técnico, que tiene contrato para dirigir el equipo nacional germano hasta la Eurocopa 2028, tal y como renovó su vínculo en 2025. El anterior expiraba justo al término de este Mundial.

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Nagelsmann hizo autocrítica: “Si te eliminan contra Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”.

El encuentro concluyó 1-1 en la prórroga y se decidió en contra en los penaltis, pero antes hubo un gol anulado a Jonathan Tah por una falta previa de Waldemar Anton al portero Orlando Gill.

“No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma”, consideró el técnico, que, en cualquier caso, apuntó más a los deméritos de su conjunto durante todo el encuentro, aunque llevaron el control del juego y de las ocasiones.

Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, tras la derrota con Paraguay en el Mundial 2026
Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, tras la derrota con Paraguay en el Mundial 2026
AFP

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“No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no ha sido suficiente”, continuó Nagelsmann, que insistió: “Estoy decepcionado. Al final, no hemos jugado lo suficientemente bien para batir al rival. Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente”, explicó.

“Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”, prosiguió el seleccionador alemán, que apuntó que su equipo tenía que haber sido “más rápido” en su ataque y haber defendido mejor a su adversario.

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