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Gol Caracol  / Gustavo Gómez, capitán de Paraguay: "Alemania tenía que sudar sangre para ganarnos"

Gustavo Gómez, capitán de Paraguay: "Alemania tenía que sudar sangre para ganarnos"

Fiel a su estilo, el referente de la Selección Paraguay envió un mensaje a su país, agradeció a sus compañeros y habló de la clave para clasificar a octavos de final.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Gustavo Gómez, capitán de Paraguay, celebra la victoria sobre Alemania en el Mundial 2026
Gustavo Gómez, capitán de Paraguay, celebra la victoria sobre Alemania en el Mundial 2026
AFP

Gustavo Gómez, capitán de la selección paraguaya, dijo, tras eliminar a Alemania en penaltis por 3-4 en los dieciseisavos del Mundial 2026, que los germanos sabían que tenían que "sudar sangre" para ganarles en Boston.

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"Con toda la situación, con todo lo que se dijo, yo rescato del grupo la unión. Este grupo tiene una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquier situación, era un partido que teníamos que ser Paraguay más que nunca. Alemania sabía que tenía que sudar sangre para ganarnos", aseguró aún en el campo de juego luego de los noventa minutos con empate 1-1, la prórroga y los tiros desde los doce pasos.

Con respecto a los que decían que los dirigidos por Julian Nagelsmann les iban a pasar por encima en este encuentro decisivo por el pase a los octavos, Gómez fue enfático.

Paraguay celebra una histórica victoria sobre Alemania en el Mundial 2026
Paraguay celebra una histórica victoria sobre Alemania en el Mundial 2026
AFP

"Íbamos a vender muy, muy cara la derrota. Dedicamos este triunfo a todo el pueblo paraguayo".

Paraguay jugará los octavos de final en Filadelfia, el próximo 4 de julio, con el ganador del Francia-Suecia.

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