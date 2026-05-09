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Gol Caracol  / Lionel Messi lideró el triunfo 2-4 del Inter Miami sobre Toronto; acá su gol y asistencias

Lionel Messi lideró el triunfo 2-4 del Inter Miami sobre Toronto; acá su gol y asistencias

El 'crack' anotó su gol 86 en 101 partidos con Inter Miami, en un juego donde actuó los 90 minutos y permitió que las 'garzas' se acerquen al Nashville SC. ¡Acá el VIDEO del tanto de Lionel Messi!

Por: AFP
Actualizado: 9 de may, 2026
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Lionel Messi fue gran figura en el Triunfo 2-4 del Inter Miami contra Toronto en la MLS.
Lionel Messi fue gran figura en el Triunfo 2-4 del Inter Miami contra Toronto en la MLS.
Foto: AFP

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