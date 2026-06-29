Vea el gol agónico de Issa Diop para Marruecos contra Países Bajos en el Mundial2 026

Marruecos no se dejó y luchó hasta el final. Luego de que Países Bajos abriera el marcador, al minuto 72', y los africanos fueron por el empate y lo encontraron en el remate del encuentro. El encargado de esto fue Issa Diop, quien conectó un cabezazo, tras un centro de Chemsdine Talbi, y puso el 1-1, enviando la serie a tiempo extra.

Vea el gol de Issa Diop en Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026