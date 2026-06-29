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Gol Caracol  / Vea el gol agónico de Issa Diop para Marruecos contra Países Bajos en el Mundial2 026

Vea el gol agónico de Issa Diop para Marruecos contra Países Bajos en el Mundial2 026

Cuando los neerlandeses acariciaban la clasificación a octavos de final, Issa Diop dijo presente e infló las redes al minuto 90+1' para igualar el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Issa Diop, de Marruecos, celebra su gol contra Países Bajos en el Mundial 2026
Issa Diop, de Marruecos, celebra su gol contra Países Bajos en el Mundial 2026
AFP

Marruecos no se dejó y luchó hasta el final. Luego de que Países Bajos abriera el marcador, al minuto 72', y los africanos fueron por el empate y lo encontraron en el remate del encuentro. El encargado de esto fue Issa Diop, quien conectó un cabezazo, tras un centro de Chemsdine Talbi, y puso el 1-1, enviando la serie a tiempo extra.

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