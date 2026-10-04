Lionel Messi y sus 21 años con Argentina: del dolor a la gloria en diez momentos

Lionel Messi cerrará este martes un largo trayecto de 21 años con la selección argentina que le hizo derramar lágrimas y hasta renunciar en dos ocasiones, pero que también le aupó a la cima del mundo. Una carrera de fondo resumida en diez momentos:

1.- Un debut de 43 segundos. “Creí que no iba a volver” (17 de agosto de 2005, Budapest)

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Ya había jugado siete partidos de Liga y uno de Champions. Era la sensación del campeonato español, pero su debut con la Albiceleste no pudo ser más fugaz. Duró 43 segundos.

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Fue en un amistoso, el 17 de agosto de 2005, ante Hungría. Messi entró en el campo en el minuto 63:53, en sustitución de Lisandro López, y en el 64:36 Markus Merk le mostró la tarjeta roja.



En su primera acción, el húngaro Vilmos Vanczák le agarró de la camiseta. Al intentar zafarse, le pegó con el brazo en el cuello y el árbitro alemán le expulsó. «Después de eso creí que no iba a volver», declararía.

2. Debut en un Mundial, gol y asistencia (16 de junio de 2006, Gelsenkirchen, Alemania)

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Convocado por José Pekerman para el Mundial de Alemania, Messi no jugó el primer partido frente a Costa de Marfil, pero debutó ante Serbia el 16 de junio de 2006. Con el número 19 a la espalda, entró en el minuto 75 en sustitución de Maxi Rodríguez y su impacto fue inmediato., tres minutos después asistió a Hernán Crespo para el 4-0 y en el 88 firmó el 6-0 final.

Con 18 años, 11 meses y 23 días se convirtió en el argentino más joven en jugar una Copa del Mundo. Aquel Mundial, sin embargo, le dejó un regusto amargo, impotente en el banquillo mientras Alemania eliminaba a su selección en cuartos.

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3. Primera Copa América y primera final perdida (15 julio de 2007, Maracaibo, Venezuela)

De su primera Copa América, en 2007, queda el golazo de vaselina contra México en semifinales y la decepción de la goleada que le endosó Brasil en la final (3-0) a una selección argentina que en el trayecto lo había ganado todo y acudía como gran favorita.

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4. Debut como capitán con Maradona en el banquillo (22 de junio de 2010, Polokwane, Sudáfrica)

La unión de dos genios (Diego Maradona en el banquillo y Messi en el campo), no dio el resultado esperado, pero dejó un momento para la historia. Ante Grecia, sin Javier Mascherano -al que dio descanso- Maradona le entregó el brazalete a Messi y lo convirtió en el capitán más joven de Argentina, con 22 años.

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Con la banda en el brazo, batiría todos los récords de la Albiceleste; más partidos como capitán (147), más títulos (4), más partidos en Mundiales, goles...

5. Derrota ante Alemania en el Maracaná y un premio agridulce (13 de julio de 2014. Río de Janeiro, Brasil)

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Su primera final mundialista fue nada menos que en el Maracaná. “Brasil, decime qué se siente…”, cantaba la hinchada argentina, pero un gol de Mario Götze en la prórroga apagó el júbilo. A Messi no le consoló, siquiera, ser elegido Mejor Jugador del torneo.

6. Tercera final de la Copa América perdida y renuncia a la selección (26 junio de 2016. East Rutherford, Estados Unidos)

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Cuatro días antes, en su partido 111, con un gol de falta directa frente a Venezuela, Messi anotó su gol 55 y superó a Gabriel Batistuta como máximo artillero de la Albiceleste, pero la derrota en la final de la Copa América Centenario, como un año antes frente a Chile y en la tanda de penaltis, lo ocultó todo.

En la zona mixta del estadio Metlife, Messi arrojó la toalla: “Ya está. Se terminó para mí la selección. Como dije recién son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio”.

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No sería definitiva, regresaría para sacar a Argentina del embrollo en que se había metido en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

7. Llega el Gran Capitán (2 de julio de 2019. Belo Horizonte, Brasil)

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Tras el fiasco de Rusia 2018, que cerró en falso la etapa de Jorge Sampaoli, volvió a considerar que su etapa en la selección debía concluir, hasta que una llamada de Lionel Scaloni y Pablo Aimar desde España, donde habían ganado con los sub-20 el torneo de L’Alcudia, le convenció de regresar a la Albiceleste.

Fue el comienzo de su etapa más exitosa. Un trayecto que arrancó con una fecha clave y una derrota; el 2 de julio, tras perder la semifinal de la Copa América contra Brasil (2-0).

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Messi acudió tras el partido a la zona mixta del estadio Mineirao y arremetió contra la Conmebol por su trato de favoritismo a la Canarinha. Ejerció de gran capitán, se ganó a la prensa argentina que aún le criticaba y asumió el liderazgo que se le pedía.

8. El grito de júbilo en el Maracaná (10 de julio de 2021, Rio de Janeiro, Brasil)

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En plena pandemia, con los ‘fantasmas’ de la final perdida en el Mundial 2014 recorriendo las gradas vacías del Maracaná, Messi se coronó. Con un gol de Ángel di María en la final ante Brasil, conquistó la Copa América, su primer título con la selección absoluta. Se quitó el lastre y silenció a sus críticos.

9. La cima en Doha, dentro del ciclo ganador (18 diciembre 2022. Doha, Catar)

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En diciembre, en el Mundial más atípico, Messi ocupó al fin el hueco en su vitrina que tanto le había atormentado.

En una final espectacular (3-3 y 4-2 en penaltis), con un épico enfrentamiento con Kylian Mbappé, que marcó tres goles, Messi (2) defendió su corona de mejor jugador del Mundo y conquistó el título que le faltaba, por el que había penado durante dieciséis años.

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A lomos de la ola triunfadora de la ‘Scaloneta’, que previamente sumó también la Finalissima ante Italia, el capitán argentino añadió dos años después su segunda Copa América, en Estados Unidos y, tras derrotar a Colombia en una final que, lesionado, no jugó completa.

10. Lágrimas en el Metlife (19 de julio 2026, East Rutherford, Estados Unidos)

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Cuando todos esperaban que el Mundial norteamericano sirviese para ir despidiendo al 10, que su protagonismo se fuese desvaneciendo, Messi, que cumplió 39 años durante el torneo, firmó su mejor Mundial, peleó con Kylian Mbappé por el título de máximo goleador de la historia y lideró a su selección a la final.

En el Metlife, sin embargo, la Albiceleste estuvo por debajo de lo esperado y, superada por España, no pudo ofrecer a su capitán un segundo título Mundial. Messi no lloró por la derrota cuando terminó el encuentro, sino cuando se acercó a saludar a su afición e interiorizó que sería la despedida.

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Dos días después tomó una decisión que, la muerte en agosto de su padre, Jorge, terminó de confirmar: "Me vacié, ya no tengo más que dar", escribió en una carta de su puño y letra publicada en las redes.