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Gol Caracol  / "Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son ejemplo para el mundo del fútbol y para la sociedad"

"Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son ejemplo para el mundo del fútbol y para la sociedad"

De Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que no seguirán jugando en las selecciones de Portugal y Argentina, respectivamente, habló un hombre de talla mundial y así no ahorró elogios para el par de estrellas.

Por: EFE
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, figuras de sus respectivas selecciones
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, figuras de sus respectivas selecciones
AFP

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, se declaró este martes un "admirador ferviente" de lo que el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo han representado para el fútbol mundial por ser "ejemplo de rendimiento, de comportamiento y de deportividad".

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De la Fuente, en una entrevista con EFE durante la concentración de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (afueras de Madrid) ante los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante República Checa e Inglaterra, se refirió a la reciente retirada de sus respectivas selecciones de los dos astros que han marcado una época.

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"Soy un admirador ferviente, sobre todo de los valores y principios que trasladan al mundo del deporte y a la sociedad en general (...) Han sido un ejemplo para el mundo del fútbol. Jugadores que ya habían ganado todo y seguían queriendo ganar. Con 39 años uno y 41 el otro. Eran un ejemplo de rendimiento, de comportamiento y de deportividad", ensalzó el seleccionador.

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Negó que fuera un adiós agridulce la despedida como internacional del delantero portugués, después de su conflicto con el técnico Jorge Jesús, y de que abandonara la concentración en la anterior ventana de selecciones. "No, qué va, Dios me libre", apuntó De la Fuente para rechazar esa idea.

De la Fuente se mostró convencido de que el relevo de Messi y Cristiano lo tomarán otras estrellas, entre los que apuntó al delantero madridista Kylian Mbappé y al del Barcelona Lamine Yamal. "Van a marcar una época en el fútbol, seguro", presagió.

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"Es muy bueno para el fútbol que no haya sólo una estrella que sea el referente de todos. Tiene que haber dos o tres futbolistas que sean referentes y que creen ese espíritu de alegría, de seguimiento y de lo que es un poco el deporte: la rivalidad, siempre sana", reflexionó.

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