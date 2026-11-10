¿Cuándo y dónde es el partido de despedida de Teo Gutiérrez y qué opciones tiene de seguir jugando?

En el fútbol colombiano la agenda noticiosa se ha ocupado en las últimas horas del gol de Teófilo Gutiérrez en el triunfo del lunes pasado 2-0 de Junior sobre Cúcuta Deportivo, en el estadio Romelio Martínez, y que significó la despedida del experimentado atacante de la afición del club 'tiburón', en el que surgió y se hizo conocer en el ambiente nacional, para después dar el salto al balompié internacional, en donde tuvo sus mejores tiempos en River Plate, de Argentina.

Y es que desde hace ya varias semanas, el propio 'Teo' anunció su partido de despedida para el próximo 19 de diciembre en el estadio Metropolitano, renovado y modernizado al ciento por ciento para recibir la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre, en donde se tiene la expectativa por ver en acción a grandes figuras de paso por Selección Colombia, por el conjunto 'millonario', por el cuadro 'tiburón' e igualmente por Deportivo Cali, club al que también le prestó sus servicios el nacido en el barrio 'La Chinita'.

Publicidad

De ese tema habló con la prensa barranquillera el propio Gutiérrez Roncancio, aunque también dejó en punta que habría alguna luz de esperanza para seguir en las canchas a nivel profesional. "Después del 19 daría esa sorpresa, quiero ser respetuoso con el partido que ya está, es un contrato que ya está, la gente que ya compró su boleta, mucha gente que ha comprado su boleta del exterior, del interior y muchos niños que quieren ir a ese partido porque va a jugar River Plate 2014 con Junior 2018, 2025, 2026; algunos jugadores más del Cali, de la Selección Colombia. Así que va a haber una linda fiesta, artistas importantes; ya desde mañana voy a comenzar a mostrar quiénes vienen, vienen mujeres también artistas muy importantes y eso es muy lindo. Esperemos disfrutarlo y después ya mirar qué va a pasar", explicó 'Teo'.

Teófilo Gutiérrez despedida del Junior Colprensa

Publicidad

El futbolista de 41 años aseguró que espera el apoyo de los aficionados para su adiós y que viene preparando todos los detalles para tan importante evento en Barranquilla, su casa por siempre.

