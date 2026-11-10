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A qué hora juega HOY Once Caldas vs. Nacional por Copa BetPlay y dónde ver EN VIVO por TV

Este martes, el estadio Palogrande en Manizales acogerá el partido de ida por la semifinal de la Copa BetPlay entre Once Caldas y Nacional. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Once Caldas y Nacional se enfrentan por la ida de las semifinales de Copa BetPlay 2026.
Once Caldas y Nacional se enfrentan por la ida de las semifinales de Copa BetPlay 2026.
Fotos oficiales de Once Caldas y Nacional

Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentan este martes 10 de noviembre, en el estadio Palogrande de Manizales, por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026. Se espera que sea un duelo de emociones en el campo de juego por las figuras de bando y bando.

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El verde antioqueño, máximo ganador en la historia del certamen con ocho coronas, afronta la serie con la presencia estelar de James Rodríguez como principal carta de creación, aunque deberá recomponer su estructura ante la ausencia de fichas clave por lesión y porque fueron llamados a la Selección Colombia, caso de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez.

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Por su parte, el conjunto 'albo', que buscará bordar su primer título copero tras haber quedado subcampeón en dos oportunidades, llega motivado tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe en la fase previa. Se espera que Dayro Moreno, figura con un golazo de tiro libre en el triunfo 1-0 sobre Águilas Doradas por Liga BetPlay, sume minutos en los dueños de casa.

Los convocados de Nacional para la semifinal de ida con Once Caldas:

  • Arqueros: Armani y Marquínez.
  • Defensores: Tesillo, Reyes, Román, Casco y Perlaza.
  • Mediocampistas: Zapata, Campuzano, Uribe, Rivero, Ríos, Cabrera y James Rodríguez.
  • Delanteros: Moreno, Morelos, Rodríguez, Sarmiento, Parra y Benítez.
Once Caldas y Nacional se enfrentan en las semifinales de la Copa BetPlay 2026.
Once Caldas y Nacional se enfrentan en las semifinales de la Copa BetPlay 2026.
Fotos: Colprensa

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A qué hora juega HOY Once Caldas vs. Nacional por Copa BetPlay y dónde ver EN VIVO por TV:

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  • Día: martes 10 de noviembre del 2026.
  • Jornada: ida de las semifinales del campeonato.
  • Hora: 8:30 de la noche.
  • Estadio: Palogrande (Manizales).
  • Transmisión por TV: Win Sports.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, polémicas y más. Además de la crónica del encuentro y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.

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