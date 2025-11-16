El 'Pibe' Valderrama aprobó triunfo de Colombia; "este equipo contagia a los muchachos nuevos"

El ex capitán de la Selección Colombia, Carlos 'El Pibe' Valderrama, se pronunció con su característico optimismo tras la trabajada victoria 2-1 del combinado nacional sobre Nueva Zelanda, en el partido de preparación disputado anoche en el Chase Stadium de Florida. Fiel a su estilo inconfundible, el ídolo samario expresó su satisfacción por el resultado y por el proceso que lidera el técnico Néstor Lorenzo, reiterando su confianza en el camino hacia el Mundial de 2026.

"Me gustó, me gustó el partido de esos que es exigente, pero el equipo jugó bien, el equipo de hoy jugó bien, este equipo contagia a los muchachos nuevos que llegan, porque juega bien.", comentó 'El Pibe' en un video difundido en sus redes sociales, destacando la actitud y el buen juego de la ‘tricolor’ a pesar de las dificultades que impuso el rival de Oceanía. Colombia se adelantó con gol de Gustavo Puerta, luego vio cómo Nueva Zelanda empató de manera sorpresiva, pero logró el triunfo gracias a una anotación de Johan Carbonero sobre el final del encuentro.

Jugamos bacano, se está armando el equipo y estamos de local.

¿Qué más se puede pedir?

Valderrama también se refirió a la rotación de la plantilla, señalando que el cuerpo técnico ya tiene su base definida, pero sigue evaluando opciones: "La titular ya el profesor sabe quiénes son los titulares y también está dando la oportunidad a otros jugadores que están buscando. Ahí está el muchacho Puerta que metió el gol, tenía rato que no venía y mira, jugó bastante bien". El jugador de Racing de Santander fue uno de los que más sorprendió a la leyenda, y por eso no escatimó en elogios hacia su partido. "No solamente por el gol, sino por todo el partido que hizo. Y llegó, porque tenía rato que no lo llamaban. Cuando lo llamaban no le daban la oportunidad, pero ahorita, vea, le dieron la oportunidad y la aprovechó. No solamente por el gol, sino por todo lo que hizo en el partido."

Para el 'Pibe', un factor clave es el constante apoyo de la afición en el exterior, que hace sentir al equipo como local en cada salida: "La hinchada colombiana se pasa de calidad. Aquí vamos a estar de local. Ahí está la muestra. Amarillito todo. Se veía espectacular, espectacular. Felicitaciones a la hinchada". Finalmente, el ex10 cerró felicitando a los jugadores por el triunfo frente a Nueva Zelanda y pidiéndoles que vayan con todo contra Australia. "Felicitaciones a los muchachos, nos alegra mucho que estén en armonía y esa armonía se nota en el campo de juego. Sí, señor. Felicitaciones. Vamos para adelante que ahora viene Australia. Todo bien, todo bien".