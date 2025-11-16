Síguenos en::
El 'Pibe' Valderrama aprobó triunfo de Colombia; "este equipo contagia a los muchachos nuevos"

El 'Pibe' Valderrama aprobó triunfo de Colombia; "este equipo contagia a los muchachos nuevos"

Luego de la victoria 2-1 de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda, Carlos 'el Pibe' Valderrama' se refirió a lo mostrado por la 'tricolor' en el partido. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 16 de nov, 2025
Acción de juego del partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda
