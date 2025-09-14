Liverpool sonríe en la cima de la Premier League; agónica victoria frente al Burnley

Un penalti en el último minuto por mano de Hannibal Mejbri y transformado por Mohamed Salah permitió al Liverpool vencer al Burnley (0-1), mantener el pleno de triunfos y ser el único equipo en la Premier League que ha sumado doce de doce puntos en este inicio de temporada.

En un partido en el que el Burnley puso el autobús durante noventa minutos y en el que el Liverpool disparó 27 veces, la lata no se abrió hasta el último minuto de partido, cuando Hannibal cometió una mano infantil dentro del área al taponar un centro de Jeremie Frimpong, permitiendo que Salah mandara los tres puntos a Anfield.

La victoria, eso sí, deja un regusto amargo al Liverpool por las lesiones de Milos Kerkez, sustituido a los 38 minutos por precaución, y Alexis Mac Allister, que sufrió una dura entrada de Ugochukwu. Torció completamente un tobillo del argentino, que a duras penas pudo aguantar hasta el descanso y cuya participación este miércoles en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid es muy dudosa.

Pese a que Ugochukwu no fue expulsado en esa acción, lo fue mucho más tarde, en el ocaso del encuentro, cuando le enseñaron la segunda amarilla por una falta al borde del área.

En ese punto, con pocos minutos por jugarse y tras haber repelido el Burnley todos los intentos del Liverpool, incluyendo un paradón de Dubravka a Frimpong, los de Scott Parker, con nueve futbolistas defendiendo en su área, se veían sacando un empate ante el vigente campeón.

Mohamed Salah, autor del gol del Liverpool Foto: X/ @LFC

Hasta que en el minuto 93 Frimpong puso un centro a la desesperada y Hannibal, que había entrado en la segunda parte, se giró y rechazó la pelota con un codo. Ni lo discutió y se llevó las manos a la cara porque era consciente de que seguramente le había costado el partido a su equipo.

No hizo falta ni revisión del VAR. Michael Oliver señaló el punto de penalti y Salah hizo su trabajo.

Puso la pelota inalcanzable para el portero y selló el cuarto triunfo consecutivo del Liverpool, que es líder en solitario con doce puntos, tres más que Arsenal, Tottenham y Bournemouth, sus más inmediatos perseguidores. El Burnley es decimoséptimo, con tres unidades.