Gol Caracol  / Liverpool sonríe en la cima de la Premier League; agónica victoria frente al Burnley

Liverpool sonríe en la cima de la Premier League; agónica victoria frente al Burnley

En la cuarta jornada de la Premier League, el Liverpool logró un triunfo 0-1 en su visita al estadio Turf Moor. Con la victoria, los 'reds' se mantienen en la primera posición de la liga inglesa.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 11:49 a. m.
Liverpool, celebrando su triunfo frente al Burnley
Liverpool, celebrando su triunfo frente al Burnley
Foto: X/ @LFC

